Онука легендарного російського актора Михайла Боярського Катерина показала новий цікавий знімок в Instagram

На фото Катерина позує в чорному топі і камуфляжних штанях. В руках вона тримає букет з полуниці, яка розкладена гострими кінчиками вгору. Волосся у Боярської були в цей раз розпущені. На тлі крім штор нічого не видно. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити більше 500 лайків і написали кілька коментарів:

Катюша, красуня ти наша", "Які щічки, Очаровашка", "Катюшка, ти прекрасна", "Як завжди найкрасивіша прекрасна і кохана", "Навіть не знаю хто смачніше, ти або полуничка", "Як завжди - неповторна, Катюша!!! Фото супер", "Якась мода пішла на ці полуничні букети... Мені ось теж на 14 лютого і на День народження (5 березня) такі букети дарували...", "Я на твоє весілля з мультимільярдером зроблю подарунок від душі дорога а поки я тобі просто бажаю всього і бажаю".

Раніше ми повідомляли, що внучка легендарного російського актора Михайла Боярського Катерина показала эксремально спокусливий образ.

На опублікованих кадрах онука Боярського в рожевій майці з величезним декольте почала стрибати, при цьому її величезні принади тряслися разом з нею.

Її образ був незвичайним порівняно з усіма її фото. Катерина зробив хвостики, яскраво нафарбувала очі, а вуха наділу рожеві кільця-сережки, а губи нафарбувала темно-рожевим блиском. На відео вона наклала маску з наклейками на щоках: «Малятко». Також вона жувала жуйку.

Образ з 80-х звернув на себе увагу шанувальників дівчата, але незважаючи на це, ніхто не міг залишити публічних коментарів.

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