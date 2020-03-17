Супермодель Белла Хадид показала новые эффектные студийные кадры
Знаменитость решился сняться обнаженной, пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Изабеллы.
Практически портретные снимки "захватили" в кадр и немного оголенного тела красавицы-артистки. На снимка видна грудь Беллы, некоторые ее поклонники из-за этого решили, что звезда мировых подиумов раздета полностью на фото. Некоторые "трезво" предположили, что Хадид-младшая позировала просто в откровенном горизонтальном декольте.
Как бы там не было, в адрес топ-манекенщицы посыпалось немало как комплиментов, так и упреков. Фолловеры пишут, что ошейник на Белле ассоциирует ее с своевольными неприличными дамами, другие же уверены, что строгий взгляд Беллы на фото, как и ее красота в целом не предполагали ничего пошлого или неподобающего в принцыпе:
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"Мечтаю о тебе"
"Что за черт, просто слова рассыпались"
"Беллла красавица"
"Обожаю"
"Сочно, крошка"
Напомним, Белла Хадид поделилась сториз. На кадрах стройная модель позировала в топе и штанах с низкой талией, кроме того, звезда подиумов была явно без бра под кофточкой.
Анатомические особенности ее груди были отчетливо заметны на снимке.
Хотя и возможности открыто прокомментировать фото у фанов не было, все же есть уверенность, что оно бы получило массу комплиментов.
Ранее мы писали, что Белла Хадид поразила своих поклонников невероятной красотой. Белла предстала на кадре в обычном свитере, но внимание поклонников было полностью сосредоточено на ее внешности. Легкий мейкап прекрасно подчеркнул ее идеальные черты лица.
Пикантности снимку она добавила, задрав обнаженную ногу.
Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret Джиджи Хадид активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру
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