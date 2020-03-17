Супермодель Белла Хадид показала новые эффектные студийные кадры

Знаменитость решился сняться обнаженной, пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Изабеллы.

Практически портретные снимки "захватили" в кадр и немного оголенного тела красавицы-артистки. На снимка видна грудь Беллы, некоторые ее поклонники из-за этого решили, что звезда мировых подиумов раздета полностью на фото. Некоторые "трезво" предположили, что Хадид-младшая позировала просто в откровенном горизонтальном декольте.

Как бы там не было, в адрес топ-манекенщицы посыпалось немало как комплиментов, так и упреков. Фолловеры пишут, что ошейник на Белле ассоциирует ее с своевольными неприличными дамами, другие же уверены, что строгий взгляд Беллы на фото, как и ее красота в целом не предполагали ничего пошлого или неподобающего в принцыпе:

"Мечтаю о тебе"

"Что за черт, просто слова рассыпались"

"Беллла красавица"

"Обожаю"

"Сочно, крошка"

Напомним, Белла Хадид поделилась сториз. На кадрах стройная модель позировала в топе и штанах с низкой талией, кроме того, звезда подиумов была явно без бра под кофточкой.

Анатомические особенности ее груди были отчетливо заметны на снимке.

Хотя и возможности открыто прокомментировать фото у фанов не было, все же есть уверенность, что оно бы получило массу комплиментов.

Ранее мы писали, что Белла Хадид поразила своих поклонников невероятной красотой. Белла предстала на кадре в обычном свитере, но внимание поклонников было полностью сосредоточено на ее внешности. Легкий мейкап прекрасно подчеркнул ее идеальные черты лица.

Пикантности снимку она добавила, задрав обнаженную ногу.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret Джиджи Хадид активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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