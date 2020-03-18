Супермодель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою світу 2019 року, опублікувала нове фото з обкладинки модного журналу

Дівчина завоювала велику популярність, її запрошують на різні покази і для зйомок у журналах, пише Politeka.net.

Кілька годин тому Белла розмістила фото, на якому позує на обкладинці Vogue. На зірці - незвичний наряд.

Верх має розрізи в пікантних місцях, через що видно, що Хадід без білизни. Вирізи відкривають вид на пружне тіло знаменитості і тонку талію: "Справжня спека".

Також на моделы - брюки-кльош, які створили ілюзію, що ноги ще довшими, ніж насправді.

На ногах Белли - білі балетки з гострим носком.

Завершило образ велике намисто на шиї.

Зірка розпустила волосся, на її обличчі макіяж з акцентом на очі. Вона випросталася, підняла підборіддя і дивиться вгору.

В такому вигляді Хадід постане в квітневому номері Vogue в Кореї.

"Мені смішно писати про мою роботу в цей час хаосу, але в той же час я відчуваю себе дуже вдячною за цей момент з @voguekorea і @luigiandiango Квітень 2020 ... ЖИТИ І ЛЮБИТИ, ЛЮБИТИ І ЖИТИ ... 🖤 Спасибі 🖤", - підписала фото знаменитість.

За п'ять годин пост зібрав майже 200 тисяч лайків та багато коментарів. Користувачі мережі написали дівчині масу компліментів, зокрема, назвавши її прекрасною.

Нагадаємо, Белла Хадід поділилася сториз. На кадрах струнка модель позувала в топі і штанях з низькою талією, крім того, зірка подіумів була явно без бра під кофтиною.

Анатомічні особливості її грудей були виразно помітні на знімку.

Хоча і можливості відкрито прокоментувати фото у фанів не було, все ж є впевненість, що вона б отримала масу компліментів.

Раніше ми писали, що Белла Хадід вразила своїх шанувальників неймовірною красою. Белла постала на кадрі в звичайному светрі, але увагу шанувальників було повністю зосереджено на її зовнішності. Легкий макіяж чудово підкреслив її ідеальні риси обличчя.

Пікантності знімку вона додала, задерши оголену ногу.

Нагадаємо, що Белла Хадід без білизни і сорому показала своїх соковитих "подружок": "Мрія будь-якого чоловіка".

Раніше Politeka повідомляла, що спокуслива Белла Хадід блиснула пікантними місцями в прозорому вбранні: «Чорна пантера».

Також Politeka писала, що Белла Хадід намагалася приховати ідеальне тіло під білим хутром: "Ну, просто фантастика".