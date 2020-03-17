Меган Маркл давно запустила лайфстайл-блог The Tig, де ділиться особистими фото і не тільки

Деякий час тому герцогиня Сасекська опублікувала пост про свою матір, Дорію, пише Рoliteka.net.

Публікація тут же розлетілася по мережі. Так, в одній із фан-сторінок, присвячених Маркл, був розміщений пост з серією фото герцогині з мамою.

"Вона тримала мене в безпеці. Вона вчила мене піклуватися про своє тіло. Вона знайомила мене з історією і заохочувала бажання бути поза домом, на відкритому повітрі. Вона показувала мені, як бути дочкою не тільки тоді, але і коли я стала дорослою жінкою. Прямо зараз. І через 30 років", - так передали слова Меган автори посту.

За 40 хвилин пост зібрав 600 лайків та багато коментарів.

"Гарна жінка матір, що виховала чудову доньку!", "Останнє фото просто краса!!!💕😍", "Чудова матуся", "Тільки помітила як королева тримає руки на останньому фото, видно, хвилюється, як то не помічала раніше цього (може кадр просто такий зловили)", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, герцоги Сассекські, після офіційного складання з себе повноважень, можуть також придбати собі нерухомість у Штатах. Справа в тому, що Меган Маркл мріє більше часу проводити зі своєю матір'ю, тому сім'я зараз займається пошуком елітної нерухомості в США.

Ріелтор Стюарт Хеллер підтвердив, що до нього вже зверталися герцоги. В першу чергу, їх зацікавив справжній палац Petra Manor, який знаходиться на березі океану.

Раніше ми писали, що Меган Маркл і принц Гаррі прийняли запрошення Єлизавети II і погодилися приїхати, щоб і син Арчі провів час влітку з прабабусею і дідусем в шотландської резиденції королеви Єлизавети.

Для малюка це буде перша поїздка в Шотландію, а для Єлизавети II – довгоочікуване повернення правнука після розлуки.

Нагадаємо також, через коронавірус Єлизавету і її чоловіка принца Філіпа тимчасово ізолювали у різних маєтках Віндзорської династії.

Такі заходи зробили через те, що в Букінгемському палаці перебуває безліч людей, а це є небезпечним для королівської сім'ї.

Нагадаємо, над принцом Гаррі нависла загроза, Маркл вивели на чисту воду: "Скоро всі забудуть...".

Як повідомляла Politeka, Меган Маркл осрамилась дурною витівкою на публіці, Гаррі в ауті: відео облетіло мережу.

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