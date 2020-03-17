Меган Маркл давно запустила лайфстайл-блог The Tig, где делится личными фото и не только

Некоторое время назад герцогиня Сассекская опубликовала пост о своей матери, Дории, пишет Рoliteka.net.

Публикация тут же разлетелась по сети. Так, в одной из фан-страниц, посвященных Маркл, был размещен пост с серией фото герцогини с мамой.

"Она держала меня в безопасности. Она учила заботиться меня о своем теле. Она знакомила меня с историей и поощряла желание быть вне дома, на открытом воздухе. Она показывала мне, как быть дочерью не только тогда, но и когда я стала взрослой женщиной. Прямо сейчас. И через 30 лет", - так передали слова Меган авторы поста.

За 40 минут пост собрал 600 лайков и много комментариев.

"Хорошая женщина мать, воспитала замечательную дочь!", "Последнее фото просто прелесть!!!💕😍", "Отличная мамочка", "Только заметила как королева держит руки на последнем фото, видно волнуется, как то не замечала раньше этого (может кадр просто такой поймали)", - написали пользователи сети.

Напомним, герцоги Сассекские, после официального сложения с себя полномочий, могут также приобрести себе недвижимость в Штатах. Дело в том, что Меган Маркл мечтает больше времени проводить со своей матерью, поэтому семья сейчас занимается поиском элитной недвижимости в США.

Риэлтор Стюарт Хеллер подтвердил, что к нему уже обращались герцоги. В первую очередь, их заинтересовал настоящий дворец Petra Manor, который находится на берегу океана.

Ранее мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри приняли приглашение Елизаветы II и согласились приехать, чтобы и сын Арчи провел время летом с прабабушкой и дедушкой в шотландской резиденции королевы Елизаветы.

Для малыша это будет первая поездка в Шотландию, а для Елизаветы II – долгожданное возвращение правнука после разлуки.

Напомним также, из-за коронавируса Елизавету и ее мужа принца Филиппа временно изолировали в разных поместьях Виндзорской династии.

Такие меры предприняли из-за того, что в Букингемском дворце пребывает множество людей, а это является небезопасным для королевской семьи.

Напомним, над принцем Гарри нависла угроза, Маркл вывели на чистую воду: "Скоро все забудут...".

Как сообщала Politeka, Меган Маркл осрамилась глупой выходкой на публике, Гарри в ауте: видео облетело сеть.

Также Politeka писала, что Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Великобританию и сразили всех наповал: "Великолепные".