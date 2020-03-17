Российская певица Ольга Бузова опубликовала новый снимок со своим возлюбленным Dava

На снимке пара позирует на улице, позади них можно заметить много крыш зданий, пишет Politeka.net.

Артистка предстала в белом топе с надписями и белой пышной юбке, а жених - розовой футболке, клетчатой рубашке и джинсах.

Парень обнял красотку стоя сзади. Оля немного повернулась к Даве, закрыла глаза и улыбнулась. В это время бойфренд поцеловал девушку в щеку.

"С днем рождения, любимый @dava_m 🧸❤️ Жду тебя, чтобы всё сказать лично...🤤", - подписала снимок влюбленная девушка.

За час пост собрал более 600 тысяч лайков и много комментариев. Даже жених не устоял и написал: "Обожаю эту фотку", "Любимая, спасибо за поздравление 🙏🏻❤️".

"ЛУЧШЕ БЫ СО МНОЙ БЫЛА, Я ВОТ БОГАЧЕ ДАВЫ РАЗ В 20, МОГУ ЯХТУ ПОДАРИТЬ ТЕБЕ. ОЛЯСИК ГО СО МНОЙ ❤️😂", "Господи я дожила до этого дня", "Вы классные! Вы очень друг другу подходите! Берегите любовь от лишних глаз! Пусть она будет долгой!", "Боже!!!!! Какие красивые 😍😍😍😍", "Ждем деток, красавчики❤️❤️❤️", "У меня у мужа тоже др сегодня 😍", "😍🥰🥰🥰Пупсики сладкие.. Удачи вам во всём", "Красивая пара, ждём маленьких бузиков и давиков", "С днём рождения", "Рим😍🥰", "Поздравляю ❤️", "Зайки какие😻", "Похожи🥰", "С днём рождения🎉🎉🎉😁", "Какие красивые 😍 Будьте счастливые", "Пипец Оль😍", "Шикарны", "Какая прелесть 🥰", "Любовь 💓", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Бузова похвасталась красивым телом, всячески изгибаясь.

Оля предстала в пеньюаре с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее грудь. Звезда выставила пятую точку и посветила кружевными трусиками.

Оля распустила волнистые волосы и смотрела в камеру. При этом ее окружали множество букетов, один из них она держала в руках.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова позировала в джинсах и кружевном боди. Сверху на откровенный наряд певица надела пиджак. Макияж Бузовой сделал ее просто неузнаваемой. Волосы артистка собрала назад.

По словам артистки, она благодарна всем людям, которые несмотря на быстро сменяющиеся новостные тренды, остаются с ней.

Напомним, что грязная Оля Бузова напугала внешним видом в купальнике, жених не сдержался: "Как будто гангрена".

Как сообщала Politeka, Оля Бузова рухнула со сцены во время концерта, дикий конфуз попало на видео: "Да она в го...".

Также Politeka писала, что беременность Ольги Бузовой, у звезды расставили все точки: "Познакомила с родителями...".