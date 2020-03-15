Британська модель Демі Роуз, яку називають новою Кім Кардаш'ян, порадувала шанувальників новою пікантною фотосесією

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, дівчина позує в напівпрозорому вбранні сидячи на ліжку, елегантно демонструючи розкішне тіло. Як можна помітити, образ зірки доповнює красивий ланцюжок. На задньому фоні красується ліси і гори.

Однак шанувальники зірки залишилися без можливості що-небудь сказати – знімок Роуз розмістила у себе в Сторіс.

Раніше ми писали, що Демі Роуз опублікувала знімок, де вона майже гола. Модель з'явилася в тонких підтяжках, які трохи прикрили її великі груди. Демі прибрала волосся назад у хвіст, а також одягла великі окуляри. Дівчина прочинила губи і закрила очі, ніж тільки розбурхала фантазію шанувальників. Примітно, що красуня позувала на вулиці, де височіли скелі, вкриті снігом, а також дахи дерев'яних будиночків.

Також нещодавно Роуз поділилася знімками у новій моделі купальника. Спереду він трохи завищений, але оголює з боків пишні стегна моделі. Ззаду трусики від купальника зроблені у вигляді стрінгів. Зазначимо, що 24-річна модель покрутилася з усіх боків, показавши, чим нагородила її природа. На фото вона здається ідеальною, але видно, що знімки сильно відфотошопили.

Демі Роуз стала популярною завдяки своїм пишним формам і відвертих знімків. Сьогодні на неї підписано 13,4 мільйона передплатників. Такий великий охоплення дозволяє Роуз бути затребуваною моделлю нижньої білизни і купальників. До речі, заради роботи Роуз переїхала з Британії до США.

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