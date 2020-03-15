Одна з найбільш високооплачуваних моделей білизни і купальників Ебігейл Ретчфорд показала приголомшиві об'єми в пікантному купальнику

Як повідомляє Politeka.net, популярність Ебігейл почалася, коли дівчина завела сторінку в Instagram і почала викладати відверті фото – в купальниках, в нижній білизні, в яскравих нарядах.

Ебігейл Ретчфорд почали запрошувати на зйомки для чоловічих журналів і модних брендів. І це не дивно – з такими даними, як у цієї дівчини, навряд чи варто займатися чимось ще. Користувачі мережі приходять в повний захват від кожного знімка пишнотілої красуні. Они буквально засыпают ее комментариями: "горячо", "осторожно, взрывоопасная красота", "Красота невыносимая" и прочее.

На новому фото модель позує в спокусливому купальнику, який ледь прикривав її знамениті форми. Втім, сама Ебігейл не особливо намагається їх прикривати, навіть навпаки – вона позує, спокусливо прогинаючись і роблячи акцент на пишних грудях, тонкої талії і видатних сідницях.

Завершують видатний образ біта, яку вона тримає в руках. Волосся модель розпустила, а від макіяжу також вирішила не відмовлятися.

Модель позбавила своїх шанувальників можливості залишати коментарі лайки під відвертим фото, адже його дівчина показала на своїй сторінці в Instagram-Stories.

Також раніше повідомлялося, що модель Ебігейл Рэтчфорд постала перед шанувальниками у кількох відвертих образах - самим ефектним виявився той, де вона покрасувалася в білизна.

Так модель позувала у відкритому спецодязі рожевого кольору, топі і лосинах, які просвічують, а також чоботях і чорному білизна з тілесними вставками, паску з підв'язками і досить зухвалій позі при цьому.

Відзначимо, що можливості прокоментувати ці знімки Ебі у її фанів не було, але раніше вони писали, що модель така красуня, що аж дух захоплює" і постить "бомбезні кадри".

Нагадаємо, соковита Ебі Ретчфорд без білизни і сорому показала, за що її люблять чоловіки.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Ретчфорд з трояндою побешкетувала в дорогій білизні.

Також Politeka писала про те, що Ебігейл Ретчфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.