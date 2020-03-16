Молодша сестра американської зірки Кім Кардашьян, Кайлі Дженнер захопила новим образом

Як повідомляє Politeka.net Кайлі Дженнер, схоже, з приходом весни змінила своїй любові до брючним костюмам, комбінезонів та спортивних речей. 22-річна красуня все частіше обирає для виходу в світ міні-сукні, з допомогою яких привертає увагу до своїх знаменитих форм.

Кожен знімок в провокаційних нарядах розбурхує фантазію її шанувальників, які невпинно возвеличують красу знаменитості.

Сьогодні вона віддала перевагу блондинистим пасмам більш яскравому образу: дівчина перефарбувала волосся в насичений рожевий колір. На фото Кайлі позувала в пікантній відвертій сукні з глибоким декольте, яке підкреслило кожен її вигин. Пишні груди, об'ємні сідниці і тонка талія – ось на чому зробила акцент Дженнер. І зрозуміло, не прогадала, адже складається враження, що сукня просто трісне на ній.

На фото Кайлі постаралася прогнутися так, щоб всі достоїнства її тіла були видні якомога краще. Для чого зірці зробили такий розкішний лук, вона не уточнила. Можливо, дівчина знімається для чергової колекції власних брендів.

Знімком знаменита красуня поділилася в своєму Instagram-Stories, тому користувачі мережі позбавлені можливості прокоментувати яскравий кадр.

Також раніше повідомлялося, що наймолодша мільярдер світу Кайлі Дженнер здивувала зовнішністю у сірому безформному костюмі.

Зірка позувала в кріслі у світлій локації. Кайлі постала в сірому смугастому костюмі і шапці.

Вбрання не підкреслював достоїнства фігури знаменитостей, він мав вайлуватий вигляд: "Ого, як сміливо!".

Зірка на першому фото сперлася на спинку крісла, підняла ноги і поклала на журнальний столик. При цьому вона обіймала чорну сумку.

Нагадаємо, що безсоромна Кайлі Дженнер присвятила своїм багатством на піску: "Ого, аж слів не вистачає".

Раніше Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер роздяглася і засвітила найапетитніші місця: «ось це размерчік».

Також Politeka писала, що Кайлі Дженер показала апетитні місця в прозорій сукні: від такої краси не відірватися.