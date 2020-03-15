Модель Альона Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, не завжди мала таку лялькову зовнішність. Колись давно дівчина була простою київською школяркою зі стрункою фігурою

Politeka.net вирішила згадати, як виглядала Омович до численних пластичних операцій.

Про дитинство і юність Омович відомо небагато, як і про її сім'ю. Дівчина народилася в Києві, в популярній раніше мережі «ВКонтакте» вона була підписана як Альона Богданова. Саме «ВКонтакте» були архівні знімки з Альоною ще без силіконових грудей.

Варто відзначити, що у зірки Instagram завжди була дуже тонка талія і струнка фігура. А от обличчя дівчини сильно відрізнялося від того, що ми бачимо сьогодні на знімках.

Нагадаємо, що Альона Омович ніколи не приховувала, що зробила багато пластичних операцій. Втім, навіть з операціями зовнішність дівчини в реальному житті сильно відрізняється від її Інстаграмного образу. Видно, що вона використовує фотошоп, щоб зробити риси обличчя ще тонше. На рідкісних відео, які Омович постить у себе в сторіз видно, що і обличчя, і фігура дівчини не такі точені.

Як розповідала Омович, вона перенесла дві мамопластики, тому що перший раз груди їй зробили погано.

«Були неправильно встановлені імпланти, в слідстві чого вони з'їхали в боки і груди деформувалися», - зізналася модель.

Крім цього, Омович робила ринопластику і різноманітні уколи краси. Дівчина збільшує губи, піднімає вилиці і, ймовірно, коригує кути нижньої щелепи для додання овалу обличчя чіткості. Не виключено, що Омович переробляла підборіддя. Це особливо помітно по знімках.

Модель зізнається, що практично не займається спортом, але дотримується дієти, яка допомагає їй триматися в тонусі.

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