Российская певица Ольга Бузова выставила напоказ все, что чем ее наградила природа

Звезда предстала в ярко-розовом белье в окружении цветов, пишет Politeka.net. Артистка похвасталась красивым телом, всячески изгибаясь.

Оля предстала в пеньюаре с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее грудь. Звезда выставила пятую точку и посветила кружевными трусиками.

Ее стройное тело и красивые формы - прекрасно смотрятся в белье. Завершили столь откровенный образ различные украшения.

Оля распустила волнистые волосы и смотрела в камеру, либо уводила взгляд в сторону. При этом ее окружали множество букетов, один из них она держала в руках.

На лице красотки почти нет макияжа.

"Проснуться от аромата такого количества цветов 🌹🌹🌹 это чистый кайф! Спасибо Вам огромное, Вологда🙏🏻 Мне сегодня немного полегче, и я уже выезжаю в Череповец. Встречаемся во Дворце спорта Алмаз на моем шоу", - подписала фото звезда.

За 15 минут пост артистки собрал более 90 тысяч лайков и много комментариев.

"Я не пойму, то есть грудь, то нет, Оля, как ты это делаешь, поделись секретом 😄", "Лучше иметь друга , чем друг друга, ауф 👆", "Лайк , кто считает что она отстой !?", "Зачем такие фотки выставлять?", "Красота конечно невероятная😊👌", "ВЫЗДОРАВЛИВАЙ , Я ВОТ МИЛЛИОНЕР И НЕ БОЛЕЮ НИКОГДА, ТЕБЕ ТОЖЕ ЖЕЛАЮ 🙌🤑", "Это чистый секс 🔥🔥🔥❤❤❤", "Ну куколка", "Очень нежно 😍", "А что у неё с лицом? 🤔🤔🤔 Как будто бухала неделю 🤣🤣🤣", "Очень красивая ❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥", "Оленька, вы это заслужили❤️😘🔥🔥🔥", "А я все дома 🏠 на карантине 😂😝 эх! Пойду йогой позанимаюсь 🧘🏽‍♂️", "Видать уже выздоровела певичка", "Оля открывай цветочный 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂", "Какое у неё лицо некрасивое 💩", "Оленька выздоравливай поскорее!!! Береги себя🙏❤😔", "Красавица наша ❤", - написали пользователи сети.

Напомним, Оля Бузова позировала прикрывшись лишь одним маленьким белым полотенцем.

Артистка стояла в окружении разных цветов в вазах и других подарков. В частности, на ярко-розовых розах были заметны, разложенные украшения в футлярах.

Напомним, что Ольга Бузова ошарашила видом без макияжа и прически: "Это залысина?".

Как сообщала Politeka, Оля Бузова рухнула со сцены во время концерта, дикий конфуз попало на видео: "Да она в го...".

Также Politeka писала, что у Ольги Бузовой расставили все точки по поводу ее беременности: "Познакомила с родителями...".