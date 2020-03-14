52-річна американська актриса і модель Памела Андерсон поділилася з шанувальниками черговим архівним фото

На знімку красуня позує в білому шовковому халаті, при повному макіяжі, млосно дивлячись з вікна кудись удалину, передає Politeka.

Її волосся скуйовджене чи то вітром, чи то для додання знімку ще більшої невимушеності.

Судячи з того, як виглядає грудаста блондинка, кадр зроблений років 25 тому, не менше.

Як підпис до фото вона використовувала фразу відомого письменника Пауло Коельо: «Вам ніколи не втекти від свого серця. Тому краще послухати, що воно говорить».

Судячи зі сторінки Памели в Instagram, з віком вона все більше і більше ностальгує за минулою молодістю, постійно викладаючи фотографії, зроблені, коли вона перебувала на піку своєї кар'єри і фізичної форми. Актриса прославилася не тільки ролями в кіно, але і відвертими фотосесіями. Благо, ідеальна фігура дозволяла їй зводити з розуму сотні мільйонів чоловіків по всьому світу.

Найцікавіше, що фотомоделлю красуня стала випадково: вона потрапила в об'єктив телекамер під час запису репортажу про футбольний матч, на якому в той момент перебувала. Дівчину помітили менеджери пивоварної компанії Labatt Brewing і запропонували їй контракт.

Після того, як реклама з Андерсон у головній ролі поширилася по всій Північній Америці, до дівчини звернулося всесвітньо відоме чоловіче видання Playboy з пропозицією взяти участь в еротичній фотосесії. Вперше вона потрапила на обкладинку «Плейбоя» у жовтневому номері журналу за 1989 рік.

У 1990 році вона стає провідною моделлю журналу й неодноразово називається дівчиною місяця.

Зараз Памела продовжує брати участь в провокаційних фотосесіях. Восени 2019 року з'явилися знімки оголеної зірки екрану, яка постала перед фотокамерами облита білою фарбою з головним убором корінного народу США — індіанців.

Нагадаємо, Памела Андерсон згадала молодість і показала всю свою красу в чорній білизні.

Також Politeka повідомляла про те, що Памела Андерсон в одному нашийнику пустилася у всі тяжкі: побачене переживе не кожен.

Politeka писала і про те, що Памела Андерсон «труснула старовиною» і засвітила на камеру пишний бюст.