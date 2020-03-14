Супермодель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою світу 2019 року, розбурхала мережа відвертим чином

23-річна американська модель палестинського походження Белла Хадід є однією з найвідоміших моделей у світі, пише Politeka.net.

На цей раз вона вразила своїх шанувальників неймовірною красою. Белла постала на кадрі в звичайному светрі, але увагу шанувальників було повністю зосереджено на її зовнішності. Легкий макіяж чудово підкреслив її ідеальні риси обличчя.

Пікантності знімку вона додала, задерши оголену ногу.

Всього за кілька годин під постом Белли її шанувальники вже наставили майже пів мільйона лайків.





Раніше вона опублікувала занадто відвертий знімок, на якому позувала у довгій білій сорочці на голе тіло.

Також на ній красуються темні штани з розстебнутою ширінкою.

Нагадаємо, що Белла народилася в сім'ї американської моделі з голландським корінням Йоланды ван де Герік і мультимільярдера палестинського походження Мохаммеда Хадіду. Батько моделі переїхав в сша, коли йому було 14 років, проте досі він залишається вірним своїм віросповіданням, яке передав своїм дітям.



Нагадаємо, що Белла Хадід без білизни і сорому показала своїх соковитих "подружок": "Мрія будь-якого чоловіка".

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