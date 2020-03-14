Модель, як завжди, дуже спокуслива

Популярна модель Емілі Ратаковскі, показала сміливе фото



Як передає Politeka.net, модель Емілі Ратаковскі прославилася завдяки своєму особистому блогу в Instagram. У блозі вона часто публікує занадто відверті кадри, на яких демонструє бездоганну фігуру і яскраві спокусливі образи.

На цей раз вона поділилася знімків в компанії своїх улюблених чоловіків - пса Коломбо і чоловіка Себастьяна.

Цілком звичайному сімейному фото Емілі вирішила додати пікантності, спокусливо приспустивши штани.

Раніше модель і актриса Емілі Ратаковскі з'явилася на телешоу у сукні від українського дизайнера Світлани Бевзи.

Саме в цьому вбранні Емілі стала героїнею популярного нічного ток-шоу Late Night with Seth Meyers на телеканалі NBC.

Емілі любить ділитися з шанувальниками жаркими фотографіями. Зірка не втрачає жодного шансу похвалитися стрункою фігурою. Знімки вона показує в своєму блозі Instagram. Так, вона не тільки доводить наскільки приваблива, але і робить рекламу власного бренду.

Нагадаємо, в наприкінці лютого 2018 Емілі Ратаковскі вийшла заміж. Весілля Емілі була нестандартною замість пишного плаття наречена одягла брючний костюм від Zara, а пропозицію руки і серця її чоловік зробив з допомогою підручних засобів.

Нагадаємо, Ратаковски похвалилася бездоганним тілом в короткій майці.

Як повідомляла Politeka, розпатлана красуня Ратаковски опинилася в ліжку з цим звіром.

Також Politeka писала, що Ратаковски не змогла приховати свої форми в малюсінькому топіку.