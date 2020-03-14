40-річна російська співачка Анна Семенович сколихнула публіку походом в ресторан морепродуктів

Як передає Politeka.net, артистка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим відео, на якому показала справжнє гастрономічне задоволення, відвідавши один з ресторанів у Санкт-Петербурзі (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). Так, Аня вийшла у світ в чорному напівпрозорому платті в білий горошок, при цьому нанесла помітний макіяж і розпустила білі локони. Красуня показала на камеру щедро накритий стіл з величезними креветками і апетитними мідіями. Нікого не соромлячись, Семенович облизувала губи в передчутті поїдання страв, а також облизувала палець вже після. Як справжній гурман, дівчина оцінила найсвіжіші морепродукти і розповіла про свої відчуття.

"Ви подивіться, які креветочки, мммм, з ікоркою, а мідії.... це просто щось, о боже, я в захваті!", - говорить вона в ролику.

"В Пітері тепер теж Бостон @boston_seafoodspb Урааааааааааа🤪 І тепер я тут !!! Шалено смачно , просто і красиво 😘 Приходьте дорогі петербуржці вам дуже сподобається, креветки і мідії просто 🔥", - підписала Аня відео.

Багато шанувальників подякували артистці за наводку, але деякі стали переживати з приводу того, що Аня розповніла, і не дивно, якщо подивитися, скільки їжі на столі.

"Анєчка,ти так багато з'їси?😉😘" - "вона їсть як Микита Міхалков дивлюся. Він по 200 раків за раз може з'їсти"

"Погладшала Нюрочка"

"Запас жрачки на місяць. За скільки хвилин умяла?"

"Яка ви позитивна дівчина;) Приємно дивитися ;)😍"

"Смачно їсте Анна !😃"

Раніше ми повідомляли, Семенович розбурхала фанатів, опублікувавши фото, на якому вона позувала в червоній відвертій сукні. Від зони декольте неможливо відвести погляд: Аня без тіні збентеження посвітила неосяжною красою, при цьому, ніби зніяковіло опустила очі вниз.

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