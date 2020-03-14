Відома українська співачка Надія Мехйер показала новий кадр в Instagram

На фото Мейхер позує в чорному кімоно з глибоким декольте. У ньому легко можна побачити пишні груди Надії. Образ співачка доповнила прикрасами на шиї і в вухах. Волосся було зібране у вузол. Виконавиця сиділа на стільці на тлі червоної стіни і дзеркала. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки під публікацією співачки. Все із-за того, що фото було выкинуто в сторіс Instagram, де така функція не передбачена.

Раніше ми повідомляли, що українська співачка Надія Мейхер навіть в суботу не дає собі часу на відпочинок.

Незважаючи на те, що на особі Надії практично немає макіяжу, вона виглядає дуже свіжою і природною, а відсутність косметики тільки підкреслює природну красу зірки.

Мейхер – одна з найяскравіших учасниць популярної групи «ВІА-Гра» і учасниця її «золотого складу». Вона співала там з дня заснування колективу в 2000 році і запам'ятався публіці своєю харизмою, сексуальністю та артистичністю.

Повідомлялося, що відома українська співачка Надія Мейхер-Грановська показала нове фото в незвичному образі.

На фото Мейхер позує в довгій сукні з принтом газети або чимось подібним, а також чорній куртці. Плечі були у Надії відкриті. Вона посміхалася стоячи біля стіни і підняла два пальці вгору. Образ співачка доповнила колготками в сіточку і великими підборами. На тлі можна побачити ще величезне вікно.

"Вітаю, Instagram-ці мої !!! Не дивлячись на те, що часом життя суцільний “Heavy Metal” , бажаю всім нам з гордо піднятою головою і почуттям власної гідності вирішувати проблеми. І звичайно, голосно засміятися в обличчя тим , хто їх створив. Правда , часто ми самі Собі їх і створюємо. Удачі!!!! Люблю", - написала Мейхер.

Нагадаємо, Мейхер вразила незвичним видом без макіяжу

А ще Politeka писала, що розкішна Надя Мейхер в сітчастих панчохах задерла ногу до непристойності

Також Politeka повідомляла, що розкішна Мейхер у непристойному одязі застигла в пікантній позі



