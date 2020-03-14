Известная украинская певица Надежда Мехйер показала новый кадр в Инстаграм

На фото Мейхер позирует в черном кимоно с глубоким декольте. В нем легко можно увидеть пышную грудь Надежды. Образ певица дополнила украшениями на шее и в ушах. Волосы были собраны в узел. Исполнительница сидела на стуле на фоне красной стены и зеркала. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки под публикацией певицы. Все из-за того, что фото было выкинуто в сторис Инстаграм, где такая функция не предусмотрена.

Ранее мы сообщали, что украинская певица Надежда Мейхер даже в субботу не дает себе времени на отдых.

Несмотря на то, что на лице Надежды практически нет макияжа, она выглядит очень свежей и естественной, а отсутствие косметики только подчеркивает природную красоту звезды.

Мейхер – одна из самых ярких участниц популярной группы «ВИА Гра» и участница ее «золотого состава». Она пела там со дня основания коллектива в 2000 году и запомнилась публике своей харизмой, сексуальностью и артистичностью.

Сообщалось, что известная украинская певица Надежда Мейхер-Грановская показала новое фото в необычном образе.

На фото Мейхер позирует в длинном платье, с принтом газеты или чем-то подобным, а также черной куртке. Плечи были у Надежды открыты. Она улыбалась стоя у стены и подняла два пальца вверх. Образ певица дополнила колготками в сеточку и большими каблуками. На фоне можно увидеть еще огромное окно.

"Приветствую, Инстаграм-цы мои !!! Не смотря на то, что порой жизнь сплошной “Heavy Metal” , желаю всем нам с гордо поднятой головой и чувством собственного достоинства решать проблемы. И конечно, громко рассмеяться в лицо тем , кто нам их создал. Правда , зачастую мы сами Себе их и создаем. Удачи!!!! Люблю", - написала Мейхер.

Напомним, Мейхер впечатлила непривычным видом без макияжа

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