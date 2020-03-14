Наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер здивувала зовнішністю у сірому безформному костюмі

Зірка позувала в кріслі у світлій локації, пише Рoliteka.net. Кайлі постала в сірому смугастому костюмі і шапці.

Вбрання не підкреслювало достоїнства фігури знаменитості, він мав вайлуватий вид: "Ого, як сміливо!".

Зірка на першому фото сперлася на спинку крісла, підняла ноги і поклала на журнальний столик. При цьому вона обіймала чорну сумку.

На другому фото Кайлі нагнулася до ноги на столику. Як виявилося верх котюма був розстебнутий, тому було помітно, що Дженнер позує в чорній майці. Остання облягла її пишні груди, в результаті чого вони ледь не випадали.

Образ завершував макіяж в стилі Кайлі з акцентом на гарні очі і пухкі губи.

Варто відзначити, що на столику, крім ніг зірки були різні яскраві журнали, що надавало фото якоїсь атмосферності.

За 12 годин пост зібрав більше трьох мільйонів лайків і багато коментарів.

Не всі користувачі мережі зрозуміли образ знаменитості. Деякі вважали, що Кайлі лише себе зіпсувала. Інші ж - захопилися стилем, оригінальністю і сміливістю.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер похвалилася довгим світлим волоссям, поставши в тугому денимі, який затягнув всі її принади.

Джинсове коротке плаття виділило її пишні стегна, груди і тонку талію, а також дало можливість насолодитися красою рівних ніжок.

На фото Дженнер присідала, всіляко вигиналася, щоб шанувальники не могли відірватися від її форм і надовго запам'ятали стильний образ.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер позувала з моделлю Анастасією Караниколау.

Красуні постали в купальниках і порео. Дженнер наділа бікіні рожевих квітів, а її подруга - синіх.

Купальні костюми виділили пишні груди і стегна знаменитостей, а також можна було насолодитися красою їх рівних ніжок.

Нагадаємо також, що Кайлі Дженнер позувала на шезлонгу в бікіні.

Купальник настільки відвертий, що її пишні груди ледве поміщається в нього. Красуня млосно дивиться в камеру, демонструючи всі свої достоїнства.

Нагадаємо, що безсоромна Кайлі Дженнер присвятила своїм багатством на піску: "Ого, аж слів не вистачає".

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