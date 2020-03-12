Емілі Ратаковскі здивувала навіть найвідданіших шанувальників своїм новим знімком без білизни

Популярна американська модель і актриса завжди славилася своєю ідеальною фігурою. Сама Ратаковскі стверджує, що їй пощастило з метаболізмом, але в той же час старанно працює над підтримкою свого тіла у відмінній формі. Не дивно, що модель любить позувати в нарядах, які дозволяють глядачам по достоїнству оцінити результати її роботи.

Як повідомляє Politeka, нове фото красуні не стало винятком. Так, на своїй сторінці в Instagram Емілі поділилася атмосферним знімком, на якому вона сидить навпочіпки біля стіни. Модель одягнена в стильний брючний костюм, піджак якого виглядає на ній завеликим. Однак, увагу глядача відразу привертає той факт, що під розстебнутим піджаком у Ратаковскі нічого немає.

Шанувальники моделі не стримують своїх емоцій в коментарях під фото, не перестаючи захоплюватися її красою. Всього за пару годин знімок набрав сотні тисяч лайків.

Раніше ми писали про те, що Ратаковскі, крім усього іншого, активно бореться за жіночі права. Зірка опублікувала новий пост в своєму Instagram, на фото якого позує з плакатом, що стосуються прав жінок.

Красуня, незважаючи на таку серйозну тему, вирішила обрати для заходу дуже відверте вбрання.

Зірка позувала в короткій білій майці і джинсах на високій посадці. Крім свого сталевого преса зірка підкреслила тонку талію. Джинси обтягнули її пружну п'яту точку.

Тонка майка була з глубоим декольте і виділила її пишні груди.

Зірка підняла волосся вгору. На ній були чорні стильні окуляри. Завершили її образ аксесуари, в тому числі сумка.

"...Мюріель Рукейзер в 1968 році написала: «Що станеться, якщо одна жінка розповість правду про своє життя? Світ розколеться»... Ми повинні продовжувати боротися. Істина кожної жінки має значення. Будьте сміливими, мої подруги", - підписала фото актриса.

Нагадаємо, Ратаковскі похвалилася бездоганним тілом в короткій майці.

Як повідомляла Politeka, розпатлана красуня Ратаковскі опинилася в ліжку зі справжнім звіром.

Також Politeka писала, що Ратаковскі не змогла приховати свої форми в малюсінькому топіку.