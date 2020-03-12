Відома британська модель Демі Роуз, яку називають молодий копією Кім Кардашьян, показала нові кадри в Instagram

На кадрах Демі відразу показала себе в чорно-блакитному купальнику. Образ вона доповнила солом'яним капелюшком, яку після цього зняла. Вона позувала навпаки ванній. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому кадрі Роуз вже стояла біля ліжка в іншому одязі. На ній був бюстгальтер або щось подібне, а також прозорий чорний низ.

Фанати не змогли прокоментувати або поставити лайки під фото. Все із-за того, що кадри були опубліковані в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що модель Демі Роуз, яка прославилася як британська Кім Кардашьян, порадувала шанувальників новою відвертою фотосесією.

«Вона така висока, що тільки глибока душа може пізнати її небесну суть», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Роуз позує в екстра-міні бікіні, яке мінімально прикриває її форми. Це спровокувало справжній бум серед її шанувальників.

«Гаряча штучка», «божественний вигляд», «у мене аж щелепа відпадає», «богиня Демі», «дуже красиво», «ти завжди виглядаєш просто бомбезно», «ідеальні форми – всім би такі», - пишуть вони.

Повідомлялося, що модель Демі Роуз, більш відома як «молода копія Кім Кардашьян», продемонструвала ідеальну фігуру в купальнику.

Модель опублікувала серію знімків, на яких вона стоїть у новій моделі купальника. Спереду він трохи завищений, але оголює з боків пишні стегна моделі. Ззаду трусики від купальника зроблені у вигляді стрінгів. Зазначимо, що 24-річна модель покрутилася з усіх боків, показавши, чим нагородила її природа. На фото вона здається ідеальною, але видно, що знімки сильно відфотошопили.

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