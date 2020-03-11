Топ-модель Белла Хадід не перестає дивувати своїх фанів

Відома манекенниця практично кожен день постить відверті кадри і часто - особистого змісту у мережі, , пише Politeka.net. Цього разу струнка красуня вирішила показатися роздягненою, ймовірно, в гримерці.

Так на кадрах зі сторіз Хадід-молодша сиділа на стільці і проникливо дивилася прямо в об'єктив камери. Біля неї стояла, швидше за все, візажист. Белла була при класичній зачісці з коротким чубчиком. При всьому при цьому знаменитість позувала голою і тільки прикрилася рушником, у будь-якому разі бра на ній точно не було.

А іншим знімком також зі сторіз фігуриста красуня просто вразила: вона зробила репост запису, де на фото видно жіночі груди в незвичайному ліфчику, що складається з кубиків льоду і ланцюжків у вигляді застібок. Чи були на фото груди Белли - невідомо, але кадр дуже ефектний.

Також Хадід-молодша показала новий професійний знімок, де вона позує з незвичайною стилістичною зачіскою з шкіряному вбранні.

А взагалі - кожне її відео і знімок отримують безліч лайків та компліментів від захоплених користувачів мережі. Відео з Тижденя моди, де Белла Хадід брала активну участь дуже сподобалося її фанам. Саме відео з подіуму вона показала в мережі.



На ній була срібляста прозора сукня, прикрашена на шиї чорним бантом. І хоча в основному її оголені груди і були приховані оборками банта, розгледіти їх виявилося нескладно. Макіяж з акцентом на очі і високі підбори доповнили її образ.

Користувачі мережі не змогли встояти перед такою спокусою і поспішили спокутувати Беллу Хадід в компліментах, називаючи її красунею і найспокусливішою з усіх моделей.

Крім того, красуня-модель вирішила показати свій перекус, сидячи на підлозі в черевиках і штанях, але без ліфчика.

Беж-широкі брюки, темні кросівки, кепі в колір взуття, і рука з бутербродом, що прикрила голі груди - кадр зі сторіз Белли вийшов інтригуючим і эфектним.

Відзначимо, що наразі фолловери зірки, так як фото зі сторіз, не зможуть його прокоментувати, але раніше вони неодноразово відзначали, що "Белла - кумир молоді" та "королева подіумів", вона прекрасна, як в одязі, так і без нього, але з голими фото стала переборщувати.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret показала свої приголомшливі форми

Як раніше повідомляла Politeka, відома модель прокоментувала свою надмірну худорлявість

Також Politeka інформувала, що відома модель Victoria Secret розповіла про своїх комплексах