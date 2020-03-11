Топ-модель Белла Хадід не перестає дивувати своїх фанів
Відома манекенниця практично кожен день постить відверті кадри і часто - особистого змісту у мережі, , пише Politeka.net. Цього разу струнка красуня вирішила показатися роздягненою, ймовірно, в гримерці.
Так на кадрах зі сторіз Хадід-молодша сиділа на стільці і проникливо дивилася прямо в об'єктив камери. Біля неї стояла, швидше за все, візажист. Белла була при класичній зачісці з коротким чубчиком. При всьому при цьому знаменитість позувала голою і тільки прикрилася рушником, у будь-якому разі бра на ній точно не було.
А іншим знімком також зі сторіз фігуриста красуня просто вразила: вона зробила репост запису, де на фото видно жіночі груди в незвичайному ліфчику, що складається з кубиків льоду і ланцюжків у вигляді застібок. Чи були на фото груди Белли - невідомо, але кадр дуже ефектний.
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Також Хадід-молодша показала новий професійний знімок, де вона позує з незвичайною стилістичною зачіскою з шкіряному вбранні.
А взагалі - кожне її відео і знімок отримують безліч лайків та компліментів від захоплених користувачів мережі. Відео з Тижденя моди, де Белла Хадід брала активну участь дуже сподобалося її фанам. Саме відео з подіуму вона показала в мережі.
На ній була срібляста прозора сукня, прикрашена на шиї чорним бантом. І хоча в основному її оголені груди і були приховані оборками банта, розгледіти їх виявилося нескладно. Макіяж з акцентом на очі і високі підбори доповнили її образ.
Користувачі мережі не змогли встояти перед такою спокусою і поспішили спокутувати Беллу Хадід в компліментах, називаючи її красунею і найспокусливішою з усіх моделей.
Крім того, красуня-модель вирішила показати свій перекус, сидячи на підлозі в черевиках і штанях, але без ліфчика.
Беж-широкі брюки, темні кросівки, кепі в колір взуття, і рука з бутербродом, що прикрила голі груди - кадр зі сторіз Белли вийшов інтригуючим і эфектним.
Відзначимо, що наразі фолловери зірки, так як фото зі сторіз, не зможуть його прокоментувати, але раніше вони неодноразово відзначали, що "Белла - кумир молоді" та "королева подіумів", вона прекрасна, як в одязі, так і без нього, але з голими фото стала переборщувати.
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