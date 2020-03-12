Зірка показала, за що її полюбили чоловіки

Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, вразила вибором вбрання для походу в кафе

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Доброго ранку», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Квітко сидить за столом в кафетерії. На дівчині надіта кофта з глибоким декольте, яке максимально оголює її розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Ось це бомби! Зараз випадуть ж!», «божественний вигляд», «це фото заряджає енергією», «ти неймовірна і божевільна», «на це можна дивитися вічно», «так виглядає насолоду», - пишуть вони.

До цього ми писали, що модель Анастасія Квітко, відома як «російська Кім Кардаш'ян», підкорила мережа відвертими фото

Відома модель фотоблогер Instagram Анастасія Квітко, яку ЗМІ називають «російської Кім Кардашьян», порадувала шанувальників пікантними знімками. Як повідомляє Politeka, вона опублікувала фото на своїй сторінці в мікроблозі Instagram.

Квітко продемонструвала пишні форми в крихітному бікіні з сітки, доповнивши образ панчохами і болеро.

Численні шанувальники Квітко, яких налічується понад 10 мільйонів, прийшли в захват від публікації моделі. В коментарях вони залишили захоплені відгуки від її тіла.

«Настя, в сіточці шикарно виглядаєш», «ти завжди будеш красивою!!!», «Супер», «гарна», «хороша пуся», «Ти найкраща і наймиліша красуня, офігенна принцеса, так сильно люблю тебе!!!», «Настя найкрасивіша дівчина землі!», – пишуть в мережі.

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