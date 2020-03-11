Екс-учасниця Nikita, в якій раніше виступала і українська зірка Playboy Даша Астаф'єва, Анастасія Кумейко пустує на відпочинку

Артистка позувала плаваючи у воді в темному купальнику. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Насті. У своїх сторіз Dj Nana показала підкачане тіло, а також, ймовірно, свої груди у відкритому купальнику крупним планом.

У своєму пості артистка-красуня позувала сидячи за столом, а перед нею постала апетитна картина: борщ, перець і навіть часник. При цьому на фото знято, як камера телефону фотографує "навислі" над усіма цими українськими гастрономічними богатсвами груди:

«Пограємо? 😜Гра називається "Що зайве". Пиши у коментарях, що на фото зайве👇». Фолловери Насті, як завжди, активні і пишуть свої варіанти відповіді, а також роблять артистці компліменти:

«Як ви мені набридли обидві😭😂»

«Зайве? Що за питання?! Зайвий бюстгалтер звичайно!!!!»

«Сісі✌😉»

«Чарка»

«Які класні цибулини 🔥🔥🔥»

«Красуні)))»

Раніше ми розповідали, що Настя, відома ще як DJ NANA, показала новий образ у себе на сторінці в соцмережі.

На фото Кумейко позує в довгих чорних чоботях, светрі і шортах. Волосся цього разу Анастасія розпустила. На фоні можна побачити великий стілець зі спинкою, а з боків сухі рослини. Співачка вирішила відвести погляд від камери в сторону.

«Маскуюся під гарну дівчинку», - підписала коротко пост Кумейко.

Нагадаємо, що Кумейко похвалилася ідеальним пресом з ранку 22 лютого. Зірка опублікувала фото в своєму Instagram, на якому позувала в теплій плюшевою піжамі.

«Кава, а потім світ ☕️ Бажаю чудового дня ❤️», – вона підписала ніжний знімок.

Фото вона поділилася в сториз, адже додаток нагадало їй, що в цей день два роки тому була зроблена ця публікація. Так, в кінці лютого 2018 року екс-Микита практично нічим не відрізнялася від сьогоднішньої: її фігура не набрала зайвих кілограмів за пару років.

На фото Кумейко підняла светр від піжами до грудей, оголивши плоский живіт, а інший рукою наїжачила волосся.

На штанях красується мордочка овечки, а вся піжама виконана як ніби з овечої вовни.

В коментарях шанувальники співачки почали хвалити її фігуру і зовнішній вигляд з ранку.

«Мммм, шикарна, піжамка супер», «Ммм! дівчина! як у вас пупок чарівно зав'язаний!», «Ідеальна», «Це прелестнее першого снігу".

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