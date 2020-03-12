Популярна російська телеведуча Анфіса Чехова показала, як повні моделі повинні позувати на камеру

Рекомендаціями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На серії знімків Анфіса, одягнена в чорний комбінезон і темні колготки, позує в різних ракурсах. У дівчини накручене волосся і зроблений яскравий макіяж.

«На цьому тижні, в програмі «Модель XL» я буду показувати учасницям пози, в яких пишні форми виглядають найбільш виграшно. Ось деякі підписники обурюються, що на відео я здаюсь крупніше, ніж на фото. І якщо відкинути той факт, що відео додає людині близько 8 зайвих кг, то відкрию вам секрет: Виграшна поза на фото може значно зменшити пропорції тіла, виділити стегна, звузити талію і прикрити живіт!», - зазначає Чехова.

За її словами, моделям plus size важливо вміти правильно позувати, щоб приховувати всі недоліки. Шанувальникам дуже сподобалися рекомендації Анфіси. Вони залишили під постом майже 21 тисячу лайків.

«На Джей Ло схожа», «Пухляш», «Вау вау вау!!! Анфіса», «Скрізь хороша!», «У всіх позах красуня», «Яка красива фігура», «В житті взагалі-струнка», «Анфисочка я обожнюю вас у цій передачі ви шикарна)», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Анфіса Чехова показала, в яких готелях вона зупиняється. Жінка поділилася фотографією, на якій вона в дорогому готелі лежить на королівській софі. Чехова задерла ніжки й тримає в руках чашку чаю. Позаду неї красуються колони, розкішне ліжко і столик. По виду номеру можна сказати, що саме в таких апартаментах жили королі. Як з'ясувалося, це готель в Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, що Чехова без сорому блиснула пишними формами на даху будинку: "Всі зійшли з розуму!".

Також Politeka писала, що соковита Чехова зайняла небезпечну позу і навчила чоловіків любити жінок: "буде набагато приємніше...".

А ще Politeka повідомляла, що ефектна Чехова розляглася на даху і задерла ноги заради соковитих фото: поза вражає.