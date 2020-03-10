Старша сестра Кім Кардашьян Кортні розбурхала новою фотосесією в прозорій сукні

40-річна зірка американських телешоу не відстає від своїх молодших сестричок і не перестає тішити шанувальників новими кадрами в спокусливих образах. Як повідомляє Politeka, на цей раз Кортні з'явилася на обкладинці відомого американського журналу, присвяченого здоров'ю.

Для фотосесії знаменитості підібрали по-справжньому приголомшливий наряд: Кортні постала перед глядачами в напівпрозоромуій білій міні-сукні з приспущеними бретелями.

Зірка сидить на підлозі, обхопивши ноги руками і пильно дивиться в камеру. Її образ доповнюють розкішне розпущене волосся і макіяж в натуральних тонах.

Всього за пару годин знімок Кортні набрав майже півмільйона лайків і більше 2 тисяч коментарів. Шанувальники зірки сходять з розуму від її нового образу.

Раніше ми писали про те, що Кортні опублікувала знімок, зроблений на кухні.

На ньому вона відображена у плити щось мішає в каструльці. При цьому вона зосереджено позує і дивиться в камеру. Як видно, на кухню Кортні прийшла у відвертому вечірній сукні смарагдового кольору, декорованому під зміїну шкіру.

Вбрання з глибоким вирізом оголив витончену спину і рельєфний живіт, а також підкреслив струнку фігуру. Її волосся розпущене і випрямлені, а на обличчі легкий макіяж. У підписі до фото Кортні повідомила, що готує чай.

Також ми повідомляли, що Кортні показала в мережі нове фото, зроблене в незвичному для неї образі - діловому. Для цього Кортні одягла шкіряні штани, жакет і топ одного кольору.

Волосся моделі розпущені, а на її обличчі легкий макіяж. Шанувальники в захваті від нового знімка Інста-діви і засипали її величезною кількістю компліментів і лайків.

Звернемо увагу, що кількість передплатників Кортні Кардашян вже перевалило за 86 мільйонів і продовжує стрімко зростати.

Нагадаємо, соковита сестричка Кардашьян подратувала формами у відвертому міні.

Як повідомляла Politeka, сестричка Кардашьян оголила пікантну частину тіла в несподіваному місці.

Також Politeka писала, що сестричка Кардашьян спокусила апетитними формами в шкіряному костюмі.