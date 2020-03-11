Модель, ангел бренду нижньої білизни "Victoria’s Secret", Гейл Келлі, розповіла про свою роботу

Як виявилося, красуня стала обличчям нового аромату "Very Sexy Sea" від "Victoria’s Secret", пише Рoliteka.net.

Зірка підкріпила цю новину кількома спокусливими фотографіями. На фото зірка позувала в маленькому синьому бікіні.

Дівчина була знята, як великим планом, так і у весь зріст.

Моделі "Victoria’s Secret" підкреслили красиві очі чорною підводкою. А так на обличчі ніби зовсім не було макіяжу.

На одному з кадрів Келлі позувала, лежачи в блакитній воді. Її волосся розтягнулося по воді, а сама Гейл похвалилася апетитними формами.

Пружний прес, великі груди, тонка талія, стрункі ноги - мрія будь-якого володіти такою ідеальною красою: "Мокра богиня".

За 19 годин пост красуні зібрав понад 31,5 тисячи лайків і багато коментар.

Користувачі мережі розхвалили чарівну красу знаменитості і побажали їй залишатися такою ж, як можна довше.

Нагадаємо, Келлі Гейл позувала в короткій сукні з відвертим декольте. Наряд виділив тонку талію і пишні груди знаменитості.

Красиві, рівні, довгі ніжки - виглядали на фото неймовірно. Модель стала на носочки, тим самим підкресливши свою стрункість. На одній з кінцівок блищав браслет.

Її хвилясте довге волосся було розпущене. На обличчі знаменитості ніби немає макіяжу, виділяються одні темні брови.

Раніше повідомлялося, що Келлі Гейл з'явилася в білій мокрій порваній майці, під якої виднілися молочні залози. Вбрання обтягнуло пишні принади зірки, можна було навіть розгледіти тонку талію знаменитості.

Крім цього, на зірці були плавки з великим поясом. Завершила зухвалий образ моделі "Victoria’s Secret" кобура зі зброєю, прикріплена до ноги.

Нагадаємо також, що Кейлі Гейл позувала у довгій різноколірній сорочці. Великий пояс підкреслив тонку талію зірки. Образ моделі "Victoria’s Secret" завершили стильні окуляри і сумочка.

Примітно, що під нарядром у Келлі не було спідньої білизни. Соковиті принади лише злегка виглядали.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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