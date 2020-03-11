Знаменитость показала все, чем богата

Модель, ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", Келли Гейл, рассказала о своей работе

Как оказалось, красотка стала лицом нового аромата "Very Sexy Sea" от "Victoria’s Secret", пишет Рoliteka.net.

Звезда подкрепила данную новость несколькими соблазнительными фотографиями. На фото звезда позировала в маленьком синем бикини.

Девушка была заснята, как крупным планом, так и во весь рост.

Моделе "Victoria’s Secret" подчеркнули красивые глаза черной подводкой. А так на лице будто совсем не было макияжа.

На одном из кадров Келли позировала, лежа в голубой воде. Ее волосы растянулись по воде, а сама Гейл похвасталась аппетитными формами.

Упругий пресс, большая грудь, тонкая талия и стройные ноги - мечта любого обладать такой идеальной красотой: "Мокрая богиня".

За 19 часов пост красотки собрал более 31,5 тысяч лайков и много комментарий.

Пользователи сети расхвалили чарующую красоту знаменитости и пожелали ей оставаться такой же, как можно дольше.

Напомним, Келли Гейл позировала в коротком платье с откровенным декольте. Наряд выделил тонкую талию и пышные груди знаменитости.

Красивые, ровные, длинные ножки - смотрелись на фото невероятно. Модель встала на носочки, тем самым подчеркнув свою стройность. На одной из конечностей блестел браслет.

Ее волнистые длинные волосы были распущены. На лице знаменитости будто нет макияжа, выделяются одни темные брови.

Ранее сообщалось, что Келли Гейл предстала в белой мокрой порванной майке, под которой виднелись молочные железы. Наряд обтянул пышные прелести звезды, можно было даже разглядеть тонкую талию знаменитости.

Кроме этого, на звезде были плавки с большим поясом. Завершила дерзкий образ модели "Victoria’s Secret" кобура с оружием, прикрепленная к ноге.

Напомним также, что Кейли Гейл позировала в длинной разноцветной рубашке. Большой пояс подчеркнул тонкую талию звезды. Образ модели "Victoria’s Secret" завершили стильные очки и сумочка.

Примечательно, что под нарядром у Келли не было нижнего белья. Сочные прелести лишь слегка выглядывали.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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