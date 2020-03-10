Екс-учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко поділилася відвертими знімками з відпочинку і не тільки

Артистка позувала у воді, на її підтягнутому тілі при цьому красувався чорний купальник. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Насті.

Dj Nana дуже порадувала, ймовірно, її шанувальників, показавши, як її тіло було у воді і випнувши при цьому свої підкачані сідниці прямо на камеру.

Крім того артистка-красуня позувала раніше в студії і у своїх сториз показала наскільки ефектним вийшов результат фотосета. Так на Насті була кепі, панчохи в сітку, такого ж "складу" топік і зірка була без білизни під ним. Крім того, образ доповнили коротенькі шкіряні шортики на підтяжках і яскравий макіяж на обличчі артистки. Також під час зйомок Кумейко задерла ногу кудись повище, чим зробила кадр ще більше привертаючим увагу і пікантним.

Раніше ми розповідали, що Настя, відома ще як DJ NANA, показала новий образ у себе на сторінці в соцмережі.

На фото Кумейко позує в довгих чорних чоботях, светрі і шортах. Волосся цього разу Анастасія розпустила. На фоні можна побачити великий стілець зі спинкою, а з боків сухі рослини. Співачка вирішила відвести погляд від камери в сторону.

«Маскуюся під гарну дівчинку», - підписала коротко пост Кумейко.

Нагадаємо, що Кумейко похвалилася ідеальним пресом з ранку 22 лютого. Зірка опублікувала фото в своєму Instagram, на якому позувала в теплій плюшевою піжамі.

«Кава, а потім світ ☕️ Бажаю чудового дня ❤️», – вона підписала ніжний знімок.

Фото вона поділилася в сториз, адже додаток нагадало їй, що в цей день два роки тому була зроблена ця публікація. Так, в кінці лютого 2018 року екс-Микита практично нічим не відрізнялася від сьогоднішньої: її фігура не набрала зайвих кілограмів за пару років.

На фото Кумейко підняла светр від піжами до грудей, оголивши плоский живіт, а інший рукою наїжачила волосся.

На штанях красується мордочка овечки, а вся піжама виконана як ніби з овечої вовни.

В коментарях шанувальники співачки почали хвалити її фігуру і зовнішній вигляд з ранку.

«Мммм, шикарна, піжамка супер», «Ммм! дівчина! як у вас пупок чарівно зав'язаний!», «Ідеальна», «Це прелестнее першого снігу".

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