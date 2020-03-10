40-річна російська співачка Анна Семенович збентежила шанувальників занадто відвертим кадром

Як передає Politeka.net, артистка поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в досить спокусливому образі. На співачці червоне плаття з оригінальним верхом, що спадає хвилями на зону декольте, яка здатна звести з розуму будь-кого. Семенович сфотографувалася крупним планом, засвітивши шикарний бюст. Заради жаркого знімка Аня зібрала волосся вгору і нанесла яскравий макіяж, зробивши акцент на червоних губах. Артистка нібито збентежено опустила погляд, однак, водночас натякаючи шанувальникам поглянути на її "безмежні океани", обтягнуті щільною тканиною сукні.

"Коли життя повертається до тебе заднім місцем - покажи їй свої зуби в широкій посмішці і вона не встоїть 😅 #думкивслух #цежиття #посмішкарайдуги", - підписала фото Семенович.

За лічені хвилини фанати майже 3000 разів оцінили по достоїнству неперевершений знімок, поставивши "сердечка". Користувачі не змогли утриматися від компліментів.

"бачення краси❤️❤️❤️🌹🌹🌹"

"Аня, не можна ж так з дітями!! 👏"

"Уух, ну взагалі, така вся така растака😍"

"Анюта,покажи їй краще своє декольте❤️"

"Всі вже оголюються"

Раніше ми повідомляли, Семенович розбурхала пікантним нарядом, який відкрив дивовижний вид на її головне достоїнство. Красуня привітала прекрасну половину людства з 8 Березня.

"Дівчата, зі святом мої красуні. Кожна з нас -Богиня, любіть себе, цінуйте себе і будьте щасливі. Хваліть себе, балуйте себе , говоріть собі, як ви безцінні ! Показуйте приклад чоловікам, як їм треба себе з нами вести. Кохання нам дівчинки і відмінного настрою , я вас люблю", - написала Анна.

Також ми розповідали, як співачка підкорила фото, зробленим в автомобілі. Красуня посвітила пружними принадами в топі чорного кольору і світло-сірому піджаку. Аня постукала пальцями по грудях, акцентуючи увагу саме на цій частині тіла.

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