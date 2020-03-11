Наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер посвітила розкішним тілом в денімі

Зірка радує шанувальників зміною іміджу, зокрема, нещодавно вона змінила колір волосся, пише Рoliteka.net. Тепер Кайлі володіє довгими світлим волоссям, яким хвалиться на останніх фото.

Також знаменітість не втомлюється демонструвати свої форми. В останніх постах Кайлі постала в тугому денімі, який затягнув всі її принади і ніби зараз трісне.

Джинсове коротке плаття виділило її пишні стегна, груди і тонку талію, а також дало можливість насолодитися красою рівних ніжок.

На фото Дженнер стояла, присідала, всіляко вигиналася, щоб шанувальники не могли відірватися від її форм і надовго запам'ятали стильний образ.

На одному з фото Кайлі позувала на сходах в оточенні брендових сумок.

Вона сіла, виставивши вперед "шовковисті" ніжки в білих босоніжках на переплеті. Її довге волосся було закинуто назад, а сама вона дивилася своїми великими очима вбік.

Макіяж з акцентом на пишні вії доповнив її образ.

За п'ять годин пост зібрав більше трьох мільйонів лайків та багато коментарів. Користувачі мережі захопилися красою моделі.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер позувала в стильному луці, який підкреслив красу її форм.

Незвичайний легкий і тісний костюм тілесного кольору з зеленим принтом обтягнув пишні груди і стегна знаментости. Поясок зробив акцент на тонкій талії моделі.

Зверху артистка накинула чорний довгий шкіряний плащ. На ніжках Кайлі були чорні туфлі-човники на довгій шпильці.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер опублікувала фото, на якому у всій красі продемонструвала своє розкішне тіло. Одягалася Кайлі лише в білизну, що і дозволило розгледіти все гаряче.

Пікантності модель вирішила додати, прибравши з плечей лямки бюстгальтера і приспусти його максимально низько.

Об'ємні груди Кайлі ледь не стали надбанням громадськості.

Нагадаємо також, що Кайлі Дженнер наділа тонкий наряд, який обтягнув шикарну фігуру.

Образ красуні завершували прикраса і босоніжки на тонких підборах.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер похвалилася своєю розкішшю в стразах: "Неймовірна краса".

Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер облягла пишні форми і закинула ногу заради пікантного знімка: «Рай на землі».

Також Politeka писала, що Кайлі Дженнер блиснула бездоганним тілом в прозорій сукні: "Неймовірна!".