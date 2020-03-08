Фітнес-модель Ана Чері порадувала шанувальників відвертими знімками в міні-сукні, виставивши напоказ розкішне тіло

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Відчуваю Себе Приголомшливо Сьогодні! 🌺 Моє тіло відчуває себе сильним, моє розумовий стан - спокійним, а серце - радісним. Повернення до рутини точно тримає мене в центрі уваги. Як би я не любила подорожувати, вдома я стаю розумово сильніше. - Я сподіваюся, що ви всі чудово проведете неділю! Це одна з моїх 4-х фотографій, зроблених на Гаваях. Ти можеш сказати, що було вітряно?», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Чері позує у відвертому міні-сукня, демонструючи соковиті форми. На це звернули увагу і шанувальники зірки.

«Ідеальне тіло», «ось це справжній космос! Божественно», «не можна бути такою гарною – залипнув, капець», «так виглядає реальне насолода», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що володарка розкішних жіночних форм Ана Чері вирішила не тільки свою об'ємну груди на камеру засвітити, але й бути корисною для своїх фоловерів

Зірка мережі позувала у кофтині з-під якої визирало темне мереживну білизну.

Так в новому своєму опублікованому відео артистка розповідає, як робить зачіску "грайливі кучері". Ана зняла цілу відео-інструкцію, де покроково розповідає, що треба робити для того, щоб у Вас була така "чарівна" зачіска, як у неї.

Жінки, зрозуміло, слухали порад пишногрудої красуні, а більшість чоловіків милувалися мега-відвертим декольте знаменитості. Крім цього, користувачі також зазначили, що Ана з вологим волоссям виглядає дуже спокусливо", а також, що її губи "вже не знають меж", натякаючи на те, що фігуриста красуня-модель перебільшує з уколами краси та іншими популярними у жінок старіючих або не мають своєї красивою "від природи" форми губ процедурами.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.