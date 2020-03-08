Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка Nikita, а зараз DJ NANA, показала нове фото в Instagram

На фото Кумейко позує в закритому купальнику. Поряд з нею стоїть її подруга, яка тримає її за руку. Вона теж була в чорному купальнику. Дівчата позували в океані. Їх у цей момент прибила маленька хвиля. Можна побачити лише море і небо з хмарами на тлі. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Проводжаємо захід", - написано під фото.

Фанати не змогли оцінити публікацію або написати коментарі. Все із-за того, що вона була опублікована в сторіс Инстаграма.

Раніше ми повідомляли, що 33-річна українська співачка і танцівниця Анастасія Кумейко, колишня учасниця гурту "Nikita", сколихнула своєю пластикою на пляжі в Таїланді.

Дівчина поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в досить пікантному світлі на тропічному пляжі серед білого піску, блакитну крайки на горизонті і буйної зелені. Артистка у чорному сдельном купальнику зігнулася в незвичайній позі. Настя стоїть на руках вниз головою, спершись пальцями ніг про пальму. Від вигинів її стрункого тіла кидає в жар.

Повідомлялося, що відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, а зараз DJ NANA, показала новий кадр з відпочинку.

На фото Настя позує в міні-купальнику стоячи в морській воді. Волосся у неї в цей раз були розпущені і мокрі. На тлі можна побачити пляж і зелень.

"Всі в курсі, що сьогодні п'ятниця? Або хтось забув", - написала Кумейко.

Фанати встигли поставити майже п'ять тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Як же ти хороша", "Попа Насті в Инсторгам нам всім подарує пристрасті", "Смакота", "Настя вогонь", "Красуня".

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