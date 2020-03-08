Модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ охрестили "російською Кім Кардаш'ян", опублікувала пікантний знімок

Як передає Politeka.net популярна російська регулярно ділиться спокусливими кадрами на своїй сторінці в Instagram.

І цей раз не став винятком.

На кадрі вона постала в мініатюрному топі, який ідеально підкреслив її шикарні груди. А чорні штани ледь не розійшлися по швах від п'ятої точки моделі, яка значно підросла. Образ Анастасія доповнила витонченої сумочкою.

Така фігура може подобається не всім, але форми Квітко знову звели с розуму її фанатів. Всього за кілька годин цей знімок зібрав майже десять тисяч лайків.

Не так давно модель також опублікувала досить гаряче відео.

Модель продемонструвала всю свою майстерність «тверка». Дії бомбічного виступи проходили на яхті.

З такими неймовірними формами танець вийшов во істину захоплюючим.

Варто відзначити, що порівнюють Анастасію з Кім не тільки через схожих форм, але і за їх загальної любові до фотошопу. Користувачі не раз ловили дівчину на ретуші фігури.



Як не дивно, але багато моделей з їх ідеальними параметрами теж не можуть встояти перед спокусою прибрати з боків пару сантиметрів з допомогою фотошопу.

