Британська модель та інстадіва Демі Роуз, яку називають молодою копією Кардашьян, порадувала шанувальників відвертим образом

Фотографію Роуз опублікувала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka. На знімку дівчина стоїть у спокусливому купальнику сріблястого кольору. Він ледве вміщає в себе великі груди моделі, повністю оголює живіт і ледь прикриває інтимні місця Роуз. Купальник настільки вузький, що частину грудей Роуз видно. Але, схоже, її це не бентежить.

«20 днів до мого дня народження... скоро 25», - підписала фото зірка.

Фотографія зібрала понад 530 тисяч лайків. Шанувальники в захваті від нового образу дівчини.

«Ти неймовірна», «Вау! Ти богиня», «Ти бомба», «Приголомшлива і мила», «Я люблю тебе», «Моя дівчинка», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Демі Роуз поділилася знімком, на якому з'явилася в короткому топі. Білий верх був настільки коротким і вузьким, що з-під нього ледь не вивалювалися принади моделі. Топік натягнувся, і, здавалося, зараз вибухне. Також на Демі були короткі джинсові шорти з високою посадкою, які підкреслили талію знаменитості.

Як відомо, Демі Роуз народилася в Британії. Вона стала популярною завдяки мережі Instagram. Коли дівчина набрала достатньо підписників її стали запрошувати зніматися в рекламі нижньої білизни і купальників. Щоб будувати кар'єру в модельному бізнесі юна зірка переїхала в США. Цікаво, що Роуз ще на світанку кар'єри охрестили юною Кардашьян, оскільки її фігура дуже схожа на фігуру 39-річної світської левиці.

До речі, у Демі Роуз зовсім не модельна зовнішність. Її зріст 157 сантиметрів, а форми далекі від модельних параметрів.

Нагадаємо, що соковита Демі Роуз виставила напоказ свою головну гордість, вид ззаду вражає: «Чорна пантера».

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз влаштувала пікантну фотосесію прямо в горах: зігріє будь-якого чоловіка.

Також Politeka писала, що Демі Роуз роздяглася і показала пишні принади з усіх ракурсів: «Гаряча дівчинка».