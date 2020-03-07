Зірка мережі Олена Омович нарвалася на жорстку критику з-за «штучної» зовнішності

Олена Омович, яку порівнюють з відомої американської блогером і бізнесвуман Кім Кардашьян, показала чергові відверті фото на сторінці свого магазину. Покупетели рознесли модель в пух і прах. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку бренду Олени в Instagram.

На опублікованих фото українська Кардашьян позує не одна, а з іншою моделлю. Вони приміряли міні-сукні в горошок і знялися для їх реклами. Так, на фото вони не стільки демонструють сукні, скільки своє декольте, ноги та інші принади та інтимні місця, які варто було б прикрити.

Користувачі мережі сильно розкритикували зовнішність Омович і те, як вона знімається в рекламі одязі.

«На моделей гидко дивитися...тьху», «Невже дівчина в червоному може подобатися, що з вами люди. Та де там сукню, там суцільний силікон. 2 фото просто жесть. Це не людина, це монстр якийсь😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱. Що вона з собою зробила. . Крім як в порно , більше ніде їй місця немає. Сльози так і тільки», «Зайшла до Оленці на сторінку отмотала до 2015 року, яка красуня була! Маленька апетитна попка, груди, жодного силікону,така лялечка шикарна! А зараз... мутант...», «У чорному платті в білий горошок ще нормальна, а ця в червоному я х знає скільки в ній силікону і взагалі якась нисуразная,що в області талії і ніг. Не знаю, як вам але мені не подобається!», «Сиськи і пі**ки... в асортименті!», «У вас не сукні скандальні,а моделей нормальних вибирати треба,а не прости Господи», «Що це таке в червоному?? Це транс??», – пишуть українці в коментарях.

Нагадаємо, що Олена Омович задерла сукню до непристойності і посвітила своєю гордістю: "Яке тіло!"

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