Топ-модель Емілі Ратаковськи розбурхала шанувальників спокусливим фото з волохатим другом в ліжку

Знаменита американська модель завжди була відома, як володарка одного з найбільш ідеальних тіл в шоу-бізнесі. Незважаючи на те, що актриса і модель одного разу зізналася, що їй дуже пощастило з метаболізмом, вона старанно працює над своїм тілом і не соромиться демонстировать оголені фото в соціальній мережі.

Як повідомляє Politeka, новий кадр моделі – не виняток.

Красуня сидить на білосніжних простнях повністю гола, прикриваючись куточком ковдри. На передньому плані сидить великий волохатий пес породи, схожою на німецьку вівчарку. Велике вухо собаки якраз закрило груди Ратаковськи на фото.

Також модель повністю без макіяжу і з ще не розчесаним волоссям, адже вона фотографувалася вранці, відразу після пробудження, про що і написала на фото: «Ранок».

Знімок не змогли прокоментувати шанувальники Емілі, так як вона опублікувала його в сториз.

Нагадаємо, що відома модель і актриса Емілі Ратаковски вразила мережа сміливим знімком. Емілі Ратаковськи любить ділитися з шанувальниками жаркими фотографіями. Зірка не втрачає жодної нагоди похвалитися стрункою фігурою.

Знімки вона показівает у своєму блозі Instagram. Так, вона не тільки доводить наскільки приваблива, але і робить рекламу власного бренду.

Днями на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала відверті кадри в пікантному вбранні.

Актриса і модель позувала в топі білого кольору з глибоким декольте і спідницею з низькою талією, які вигідно підкреслили її пишні груди, вузьку талію, сталевий прес і стрункі ноги. На додаток модель і бізнесвумен розпустила волосся і зробила чуттєвий макіяж в своїх улюблених бежево-коричневих тонах. Її спокусливий образ доповнили прикраси: каблучки та тонкі браслети.

На жаль користувачів мережі позбавили можливості прокоментувати знімок, адже його дівчина вирішила показати на своїй сторінці в Instagram-Stories.

Нагадаємо, Ратаковськи підняла сукню і показала, як розважається в спальні.

Як повідомляла Politeka, спокуслива Ратаковськи показала досконале тіло в екстремальному бікіні.

Також Politeka писала, що безсоромна Ратаковськи вийшла на публіку в одному білизна: про такому тілі можна тільки мріяти.