25-річна київська модель Олена Омович продовжує ділитися з шанувальниками фотографіями з відпочинку в Домінікані

Цього разу дівчина опублікувала знімок з пляжу, на якому позує в чорному бікіні, передає Politeka.

Тканина бюстгальтера насилу утримує пишні груди дівчини, а на шиї красується тонкий срібний ланцюжок.

Олена вирішила пококетувати і відвернути увагу від шанувальників своїх принад темою про… очі.

«Який у вас колір очей? Пишіть в ком👇🏻. У мене зелено-карий», – підписала знімок киянка.

Раніше ми розповідали про те, що Омович, яку за бізнес-жилку і вміння підкреслити свої достоїнства прозвали українською Кардашьян, не соромитися показувати найінтимніші місця і приймати самі відверті пози в гонитві за лайками. Так, на одному з фото вона рекламує парфуми, поставши напівголою в майже прозорому костюмі ручної в'язки, через який видно груди дівчини.

Ми також писали, що Олена Омович покрасувалася на яскравому фоні теплого моря практично повністю роздягненою. Дівчина позувала перед фотографом без верху купальника. Модель роздяглася до трусів і стала перед об'єктивом так, що на передньому плані чоловіча рука тримала кілька соковитих черешень. Візуально ягоди прикрили одну з найбільш пікантних частин тіла дівчини.

Нагадаємо, що Олена Омович задерла сукню до непристойності і посвітила своєю гордістю: "Яке тіло!".

Як повідомляла Politeka, Олена Омович не приховала головного в крихітному бікіні: "Обережно, можна осліпнути!".