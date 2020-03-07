Дівчина, яка носила титул найкрасивішої дівчинки у світі, до 18 років розцвіла ще більше

Чарівна француженка Тілан Блондо радує своїх численних шанувальників новими фото і відео в соцмережах, демонструючи, що зараз вона не менш яскрава, ніж на зорі своєї модельної кар'єри, і є реальною конкуренткою багатьом всесвітньовідомим зіркам.

Тілан поділилася з підписниками черговим записом, на якому оголює перед камерою плече, кокетливо посміхаючись в об'єктив, а потім п'є сік.

Навіть до зйомок такого короткого відео дівчина підійшла ґрунтовно. Її волосся зібране в акуратний хвіст, на обличчі – ледь помітний макіяж, що ще більше підкреслює красиві очі і губи моделі. На ній – блакитна толстовка з капюшоном, а на шиї красується масивний ланцюжок.

Найімовірніше це відео – бекстейдж з чергових зйомок, оскільки за спиною у Тілан полиця з косметикою і велике дзеркало.

Публікація зібрала понад п'ятсот тисяч лайків і більше п'ятисот коментарів. Всього ж на сторінку красуні підписані 3,4 млн. чоловік по всьому світу.

Тілан Блондо – найбільш високооплачувана юна модель міжнародного рівня, кар'єра якої почалася в 4 роки.

Першою компанією, з якою підписала контракт Блондо, стала Jean Paul Gaultier.

За кілька років дівчина неодноразово ставала обличчям іменитих брендів, серед яких Lacoste, HugoBoss, Jean Paul Gaultier, Ralph Lauren, Massimo Dutti, Pull&Bear, Paul&Joesister, Сhanel, Little Eleven Paris, H&M, Dolce&Gabbana, l'oréal Paris.

Обличчя дівчини бажали бачити на обкладинках модних журналів. Редактори Vogue, L’officiel Enfants, Jalouse Magazine, L’Officiel Paris, Marie Claire запрошують на зйомки Тілан все частіше.

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