Фітнес-модель Ана Чері звернулася до своїм підписникам у відвертому вбранні й підкорила мережу
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, модель позує на камеру в сірій сорочці, з-під якої видно білизну дівчини. Воно ледь прикриває пишні форми Чері. Доповнював образ елегантний кулон і гарна зачіска.
Уточнимо, що дівчина під кінець обігу почала крутити принадами на камеру, проте її прихильники не змогли що-небудь сказати – кадри вона розмістила у себе в Сторіс.
Як повідомлялося раніше, фітнес-модель Ана Чері покрасувалася перед камерами у літньому спокусливій "прикиді".
Відома фігуриста красуня-співачка позувала в кокетливому сукню з глибоким декольте.
Струнка знаменость побажала всім гарного четверга, поставши перед камерами на, ймовірно, гойдалці, в світлому корсетному міні-плаття в дрібну квіточку червоного кольору і зі шнурівками внизу.
На знімку Ана посміхалася і трималася за канати конструкції, легкий образ не був обтяжать масивними прикрасами або яскравим макіяжем - Чері виглядала свіжо і привабливо. Шанувальники під постом пишногрудої красуні написали не мало приємностей-коментарів на адресу зірки мережі.
Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.
Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.
Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.