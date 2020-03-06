Фітнес-модель Ана Чері звернулася до своїм підписникам у відвертому вбранні й підкорила мережу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель позує на камеру в сірій сорочці, з-під якої видно білизну дівчини. Воно ледь прикриває пишні форми Чері. Доповнював образ елегантний кулон і гарна зачіска.

Уточнимо, що дівчина під кінець обігу почала крутити принадами на камеру, проте її прихильники не змогли що-небудь сказати – кадри вона розмістила у себе в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, фітнес-модель Ана Чері покрасувалася перед камерами у літньому спокусливій "прикиді".

Відома фігуриста красуня-співачка позувала в кокетливому сукню з глибоким декольте.

Струнка знаменость побажала всім гарного четверга, поставши перед камерами на, ймовірно, гойдалці, в світлому корсетному міні-плаття в дрібну квіточку червоного кольору і зі шнурівками внизу.

На знімку Ана посміхалася і трималася за канати конструкції, легкий образ не був обтяжать масивними прикрасами або яскравим макіяжем - Чері виглядала свіжо і привабливо. Шанувальники під постом пишногрудої красуні написали не мало приємностей-коментарів на адресу зірки мережі.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.