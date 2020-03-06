Зірка мережі Альона Омович, схоже, і дня свого життя не проживає без того, щоб не запостити пару трійку відвертих кадрів

Яскраве тому підтвердження - нові фото, де українка, яку порівнюють відомою Кім Кардашьян покрасувалася без білизни і в пікантній позі. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Олени.

Так у своїх сторіз модель вирішила показати світлий костюмчик, точніше, як чудово він сидить на її бездоганній фігурі. На кадрах чітко не видно, але у шанувальників зірки з'явилася підозра, що Олена розставила ноги на камеру в ньому й забула одягнути білизну. У будь-якому разі топ артистки точно просвічував.

Крім того Омович покрасувалася в легкому платтячку в горошок - спекотна красуня-артистка забилася в куточок проникливо дивилася в об'єктив, свої стрункі ноги при цьому Олена піджала і також трохи розставила.

Як повідомлялося раніше, зірка Инстаграма Олена Омович вирушила на відпочинок за кордон і закидала мережа відвертими фото з пляжу.

В соціальній мережі Instagram набирає популярності 25-річна модель з Горлівки Олена Омович. Дівчина зробила собі безліч пластичних операцій і повністю «перекроїла» свою зовнішність. Силіконовий бюст і попа, накачані ботоксом губи і багато іншого - все це вона з гідністю демонструє у своєму мікроблозі.

За видатні форми її вже охрестили української Кім Кардаш'ян.



Інста-діва багато подорожує по різним закордонним курортам. На цей красуню занесло в Домінікану.

На нових знімках Омович приміряла хижий наряд. Вона позує на тлі красивого морського пейзажу в різних спокусливих позах.

Пікантні кадри розбурхують фантазію і полонять відвертістю. Модель покрутилася перед камерою, щоб дати можливість фанатам розгледіти всі її соковиті місця і насолодитися нововиявленими виглядом.

Нагадаємо, що Демі Роуз не змогла приховати принади малюсеньким топом: "Сонячні поцілунки".

Раніше Politeka повідомляла, що Демі Роуз без білизни показала, чим її нагородила природа: «На це можна дивитися вічно».

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