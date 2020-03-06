Екс-Nikita Анастасія Кумейко показала наскільки "готова до п'ятниці"
Схоже, веселитися в найближчий уїк-енд українська артистка має намір на повну, вона і в будні дні на курорті не сумує - роздяглася і ніжиться на сонечку. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Насті.
Так нове фото Dj Nana скромним не назвеш - дівчина розляглася на надувній подушці у формі зірки і випятила на камеру свою об'ємну п'яту точку в практично невидимих трусиках. Знаменитість була в роздільному купальнику і лежала на животі, навколо виднілася розслаблююча обстановка курорту:
«На острові кожен день - п'ятниця 😉
Ви вже готові до вихідних ?;)», - пише Настя.
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Шанувальники дуже задоволені манерою артистки викладати відверті знімки в мережі:
«Мммм краса! Треба пошльопати)))»
«Вогонь 🔥🔥🔥🔥»
🔥🔥🔥🔥Ідеальна🔥🔥🔥💘💘💘💋💋💋💋😍😍😍💯💯💯💯💯🔝🔝🔝🔝
«Яка смачна п'ятниця🔥🔥🔥 Спекотна😍»
Нагадаємо, Настя Кумейко позувала в спортивному залі перед дзеркалом. Артистка трималася за поручень і зробила шпагат. Цього разу співачка позувала у чорному вбранні.
"Насолоджуюся моментом", - підписала кадр Кумейко.
Фанати не змогли відкрито оцінити чи написати коментарі до фото, адже воно було опубліковано в Сториз.
Раніше ми писали, що Анастасія Кумейко опублікувала свіже фото на сторінці в соцмережі, на якому позувала в чорній міні-сукні незвичного крою з білими камінчиками.
Образ зірки доповнював яскравий макіяж і нарощені вії. Волосся ж вона гладко зачесала назад.
«Хочу березень і півоній», – підписала вона фотографію.
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