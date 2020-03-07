Відома фітнес-модель Ана Чері вирішила продемонструвати фігуру в спортивному костюмі

Зірка часто публікує відверті фото, проте на цей раз вона була трохи скромніше, пише Politeka.net.

На фото модель з'явилася в обтягуючому вбранні, яке оголило її пружний живіт. Топ мав бантик попереду, через що це було більш пікантно. Груди ледь не вивалювалися з облягаючого одягу.

Рівні і підкачені ніжки були затягнуті вузькою тканиною штанів.

Завершили її образ гарні прикраси.

Також не можна не звернути уваги на акуратні коси на голові.

Зірка позувала сидячи, і закинувши ноги. Вона всміхнулась і опустила очі. Слів не вистачає, щоб описати це.

За вісім годин пост Ани зібрав майже 50 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі називали її самою прекраною дівчиною в світі. Крім того, її фігура була гідна окремих компліментів.

Нагадаємо, Ана Чері позувала, сидячи на пляжі. На зірці - яскравий купальник, який відкрив її апетитні принади. Зокрема купальне вбрання підкреслило великі груди і стегна зірки, а також завдяки ньому видно пружний живіт і стрункі ніжки знаменитості.

Красуня посміхалася, заклавши жовту квітку за вушко. Вона посміхалася і виглядала чудово.

На шиї красуні був помітний ланцюжок з кулоном. Також образ моделі доповнили сережки-кільця.

Раніше ми писали, що Ана Чері побажала всім гарного четверга, поставши перед камерами на, ймовірно, гойдалці, в світлому корсетному міні-платті в дрібну квіточку червоного кольору і зі шнурівками внизу.

На знімку Ана посміхалася і трималася за канати конструкції, легкий образ не був обтяжений масивними прикрасами або яскравим макіяжем - Чері виглядала свіжо і привабливо.

Нагадаємо також, що Ана Чері позувала в міні-бікіні, елегантно підтягуючи його руками. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Ти будеш щаслива – сказало життя, - але для початку я зроблю тебе сильною. Я і те, і інше, і мені добре від моєї боротьби. Бажаю всім гарного дня. І якщо вам важко, знайте – це для того, щоб ви стали сильнішими завтра», - підписана фото.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.