Відома фітнес-модель Ана Чері вирішила продемонструвати фігуру в спортивному костюмі
Зірка часто публікує відверті фото, проте на цей раз вона була трохи скромніше, пише Politeka.net.
На фото модель з'явилася в обтягуючому вбранні, яке оголило її пружний живіт. Топ мав бантик попереду, через що це було більш пікантно. Груди ледь не вивалювалися з облягаючого одягу.
Рівні і підкачені ніжки були затягнуті вузькою тканиною штанів.
Завершили її образ гарні прикраси.
Путін зганьбився новою мрією, росіяни розлючені: «Це ж Сусанін...»
Лорак показала, що витворяє розпухлими губами прямо в машині: "Досить під дівчинку косити"
Дан Балан вразив схожістю з батьком Тіни Кароль, вражаюче фото: "Це доля"
Спекотна дружина Артура Пирожкова в тісному вбранні зізналася в любові хлопцям: "Можна потонути"
Також не можна не звернути уваги на акуратні коси на голові.
Зірка позувала сидячи, і закинувши ноги. Вона всміхнулась і опустила очі. Слів не вистачає, щоб описати це.
За вісім годин пост Ани зібрав майже 50 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі називали її самою прекраною дівчиною в світі. Крім того, її фігура була гідна окремих компліментів.
Нагадаємо, Ана Чері позувала, сидячи на пляжі. На зірці - яскравий купальник, який відкрив її апетитні принади. Зокрема купальне вбрання підкреслило великі груди і стегна зірки, а також завдяки ньому видно пружний живіт і стрункі ніжки знаменитості.
Красуня посміхалася, заклавши жовту квітку за вушко. Вона посміхалася і виглядала чудово.
На шиї красуні був помітний ланцюжок з кулоном. Також образ моделі доповнили сережки-кільця.
Раніше ми писали, що Ана Чері побажала всім гарного четверга, поставши перед камерами на, ймовірно, гойдалці, в світлому корсетному міні-платті в дрібну квіточку червоного кольору і зі шнурівками внизу.
На знімку Ана посміхалася і трималася за канати конструкції, легкий образ не був обтяжений масивними прикрасами або яскравим макіяжем - Чері виглядала свіжо і привабливо.
Нагадаємо також, що Ана Чері позувала в міні-бікіні, елегантно підтягуючи його руками. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
«Ти будеш щаслива – сказало життя, - але для початку я зроблю тебе сильною. Я і те, і інше, і мені добре від моєї боротьби. Бажаю всім гарного дня. І якщо вам важко, знайте – це для того, щоб ви стали сильнішими завтра», - підписана фото.
Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.
Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.
Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.