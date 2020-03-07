Наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер похвалилася шикарною зовнішністю у своєму Instagram
Знаменита модель з'явилася у незвичайного кольору сукні, пише Рoliteka.net. Тонкий наряд обтягнув шикарну фігуру Кайлі: її струнку талію, пишні груди і стегна.
Модель всіляко вигиналася, демонструючи свої форми.
Плаття було з капюшоном, який вона накинула собі на голову.
Образ красуні завершували прикраси і босоніжки на тонких підборах.
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Крім апетитних форм Кайлі привернула увагу довгим світлим волоссям. Відомо, що у красуні є ціла колекція перук, до того ж вона часто нарощує волосся.
Макіяж зірка зробила в своєму стилі, виділивши пухкі губи і красиві великі очі.
"Я - сама собі муза. Том Форд", - підписала одні з знімків знаменитість.
Два пости, на яких Дженнер постала в цьому вбранні, зібрали близько шести мільйонів лайків та багато коментарів.
"Боже мій", "нереальна", Залікова фігура", "Божественна", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер позувала з моделлю Анастасією Караниколау.
Красуні були в купальниках і порео. Дженнер наділа бікіні рожевих квітів, а її подруга - синіх.
Купальні костюми виділили пишні груди і стегна знаменитостей, а також можна було насолодитися красою їх рівних ніжок.
Образ зірок завершили сережки, які стали видні завдяки тому, що вони прибрали волосся назад.
Раніше повідомлялося, що Кайлі позувала в перуці світло-русявого кольору з білими кінчиками.
Зірка прикрила очі окулярами і трохи витягла губи вперед.
Дженнер позувала в спортивних штанях сірого кольору і кросівках. Також на знаменитості була чорна куртка. Поряд з красунею можна помітити яскраву сумку.
Нагадаємо також, що Кайлі Дженнер показала, як вона виглядала на вечірці, присвяченій церемонії «Оскар».
Дівчина була одягнена в червону спокусливу сукню з опущеними плечима, відвертим декольте і величезним розрізом на одній стороні, завдяки якому повністю оголилася її нога. Дівчина фотографувалася на тлі дверей в коридорі.
Нагадаємо, що Кайлі Дженнер похвалилася своєю розкішшю в стразах: "Неймовірна краса".
Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер облягла пишні форми і закинула ногу заради пікантного знімка: «Рай на землі».
Також Politeka писала, що Кайлі Дженнер блиснула бездоганним тілом в прозорій сукні: "Неймовірна!".