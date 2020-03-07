Наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер похвалилася шикарною зовнішністю у своєму Instagram

Знаменита модель з'явилася у незвичайного кольору сукні, пише Рoliteka.net. Тонкий наряд обтягнув шикарну фігуру Кайлі: її струнку талію, пишні груди і стегна.

Модель всіляко вигиналася, демонструючи свої форми.

Плаття було з капюшоном, який вона накинула собі на голову.

Образ красуні завершували прикраси і босоніжки на тонких підборах.

Крім апетитних форм Кайлі привернула увагу довгим світлим волоссям. Відомо, що у красуні є ціла колекція перук, до того ж вона часто нарощує волосся.

Макіяж зірка зробила в своєму стилі, виділивши пухкі губи і красиві великі очі.

"Я - сама собі муза. Том Форд", - підписала одні з знімків знаменитість.

Два пости, на яких Дженнер постала в цьому вбранні, зібрали близько шести мільйонів лайків та багато коментарів.

"Боже мій", "нереальна", Залікова фігура", "Божественна", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер позувала з моделлю Анастасією Караниколау.

Красуні були в купальниках і порео. Дженнер наділа бікіні рожевих квітів, а її подруга - синіх.

Купальні костюми виділили пишні груди і стегна знаменитостей, а також можна було насолодитися красою їх рівних ніжок.

Образ зірок завершили сережки, які стали видні завдяки тому, що вони прибрали волосся назад.

Раніше повідомлялося, що Кайлі позувала в перуці світло-русявого кольору з білими кінчиками.

Зірка прикрила очі окулярами і трохи витягла губи вперед.

Дженнер позувала в спортивних штанях сірого кольору і кросівках. Також на знаменитості була чорна куртка. Поряд з красунею можна помітити яскраву сумку.

Нагадаємо також, що Кайлі Дженнер показала, як вона виглядала на вечірці, присвяченій церемонії «Оскар».

Дівчина була одягнена в червону спокусливу сукню з опущеними плечима, відвертим декольте і величезним розрізом на одній стороні, завдяки якому повністю оголилася її нога. Дівчина фотографувалася на тлі дверей в коридорі.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер похвалилася своєю розкішшю в стразах: "Неймовірна краса".

Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер облягла пишні форми і закинула ногу заради пікантного знімка: «Рай на землі».

Також Politeka писала, що Кайлі Дженнер блиснула бездоганним тілом в прозорій сукні: "Неймовірна!".