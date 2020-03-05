Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, показала розкішне тіло в пікантному сукню

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, дівчина позує в червоному міні-сукня, яка елегантно підкреслює форми зірки. При цьому дівчина закинула голову і застигла в пікантній позі. Однак, оскільки фотографія була опублікована в Сторіс, її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати.

Уточнимо, що модель позувала на тлі вікна, а руками підтримувала

Як повідомлялося раніше, популярна модель Олена Омович, відома як українська Кім Кардаш'ян, показала нові кадри з відпочинку.

Дівчина опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Практично кожен пост знаменитої моделі – це реклама. Очевидно, що бренд Омович і її особиста сторінка, на якій понад мільйон фоловерів, існує тільки для заробітку грошей. Але, схоже, фанати готові терпіти рекламу в кожному пості заради відвертих фотографій зірки.

Зазначимо, що Омович не соромитися показувати свої найінтимніші місця і приймати самі відверті пози в гонитві за лайками. На новому фото, де Омович рекламує парфуми, вона з'явилася голою в просвещающемся костюмі ручної в'язки, через який видно груди дівчини. Фолловери залишили під постом майже 10 тисяч лайків.

«Мені подобаєшся ти, коли ти без макіяжу, в простій позі і глибоким ...пронизує поглядом дивишся на мене по ту сторону екрана», «Ви така непередбачувана така яскрава і красива дівчина», «Дуже мило виглядаєш красуня», «Гаряча дитинко», «Неймовірно красива тут», «Крута фігура і костюмчик бомба», «Тащуся красуня», «Я думаю, що у вас дуже незвичайний костюм», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Олена Омович задерла сукню до непристойності і посвітила своєю гордістю: "Яке тіло!".

Як повідомляла Politeka, Олена Омович не приховала головного в крихітному бікіні: "Обережно, можна осліпнути!".

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