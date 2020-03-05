Фітнес-модель Ана Чері покрасувалася перед камерами у літньому спокусливому "прикиді"

Відома фігуриста красуня-співачка позувала в кокетливій сукні з глибоким декольте. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Ани.

Струнка знаменость побажала всім гарного четверга, поставши перед камерами на, ймовірно, гойдалці, в світлій корсетній міні-сукні в дрібну квіточку червоного кольору і зі шнурівками внизу.

На знімку Ана посміхалася і трималася за канати конструкції, легкий образ не був обтяжать масивними прикрасами або яскравим макіяжем - Чері виглядала свіжо і привабливо. Шанувальники під постом пишногрудої красуні написали не мало приємностей-коментарів на адресу зірки мережі:

"Вау"

"До чого ж прекрасне"

"Літня"

"Диво"

Раніше ми писали, що знаменита фітнес-модель Ана Чері частенько показує, як тримає себе в формі - постить мотивуючі і спокусливі фото з тренувань і розповідає про своє харчування. До всього іншого, дівчина не соромиться демонструвати свою апетитну фігуру у сексуально-відвертій білизні і купальниках. Кожне її фото отримує безліч коментарів та лайків від користувачів мережі.

На цей раз вона знову повернулася до своїх улюблених фото в купальниках.

Нагадаємо, Ана Чері опублікувала гарячі фото з пляжу, де з'явилася в бікіні незвичного кольору.

Крихітні бюстгальтер і трусики ледь прикривають спокусливе тіло зірки, демонструючи її пишні груди і тонку талію.

Завершують образ чорний капелюшок, золоті ланцюжки і масивні сережки-кільця.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.