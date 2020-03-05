Фітнес-модель Ана Чері покрасувалася перед камерами у літньому спокусливому "прикиді"
Відома фігуриста красуня-співачка позувала в кокетливій сукні з глибоким декольте. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Ани.
Струнка знаменость побажала всім гарного четверга, поставши перед камерами на, ймовірно, гойдалці, в світлій корсетній міні-сукні в дрібну квіточку червоного кольору і зі шнурівками внизу.
На знімку Ана посміхалася і трималася за канати конструкції, легкий образ не був обтяжать масивними прикрасами або яскравим макіяжем - Чері виглядала свіжо і привабливо. Шанувальники під постом пишногрудої красуні написали не мало приємностей-коментарів на адресу зірки мережі:
"Вау"
"До чого ж прекрасне"
"Літня"
"Диво"
Раніше ми писали, що знаменита фітнес-модель Ана Чері частенько показує, як тримає себе в формі - постить мотивуючі і спокусливі фото з тренувань і розповідає про своє харчування. До всього іншого, дівчина не соромиться демонструвати свою апетитну фігуру у сексуально-відвертій білизні і купальниках. Кожне її фото отримує безліч коментарів та лайків від користувачів мережі.
На цей раз вона знову повернулася до своїх улюблених фото в купальниках.
Нагадаємо, Ана Чері опублікувала гарячі фото з пляжу, де з'явилася в бікіні незвичного кольору.
Крихітні бюстгальтер і трусики ледь прикривають спокусливе тіло зірки, демонструючи її пишні груди і тонку талію.
Завершують образ чорний капелюшок, золоті ланцюжки і масивні сережки-кільця.
Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.
Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.
Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.