Популярна модель Альона Омович, відома як українська Кім Кардашьян, показала нові кадри з відпочинку

Дівчина опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Практично кожен пост знаменитої моделі – це реклама. Очевидно, що бренд Омович і її особиста сторінка, на якій понад мільйон фоловерів, існує тільки для заробітку грошей. Але, схоже, фанати готові терпіти рекламу в кожному пості заради відвертих фотографій зірки.

Зазначимо, що Омович не соромитися показувати свої найінтимніші місця і приймати самі відверті пози в гонитві за лайками. На новому фото, де Омович рекламує парфуми, вона з'явилася голою в костюмі ручної в'язки, який світиться. Через нього видно груди дівчини. Фолловери залишили під постом майже 10 тисяч лайків.

«Мені подобаєшся ти, коли ти без макіяжу, в простій позі і глибоким ...пронизуючим поглядом дивишся на мене по ту сторону екрана», «Ви така непередбачувана така яскрава і красива дівчина», «Дуже мило виглядаєш красуня», «Гаряча дєтка», «Неймовірно красива тут», «Крута фігура і костюмчик бомба», «Тащуся красуня», «Я думаю, що у вас дуже незвичайний костюм», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Альона Омович покрасувалася на яскравому фоні теплого моря практично повністю роздягненою. Дівчина позувала перед фотографом без верху купальника. Модель роздяглася до трусів і розмістилася перед об'єктивом так, що на передньому плані чоловіча рука тримала кілька соковитих черешень. Візуально ягоди прикрили одну з найбільш пікантних частин тіла дівчини.

Як відомо, Омович довгий час відпочивала в Домініканській республіці зі своїм чоловіком. Там вона зробила безліч яскравих знімків.

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