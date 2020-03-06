Модель була у піднесеному настрої

Супермодель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою світу 2019 року, веселилася в одному із закладів

Кілька відповідних фото зірка опублікувала у своєму Instagram, пише Politeka.net.

На знімках красуня позує в чорних футболці і сорочці, а також в жовтих окулярах. Волосся в неї розпущене. Завершили образ незвичні сережки.

Зірка була не одна, а в компанії - подруга моделі вибрала більш відверте вбрання з вирізом в районі грудей.

На фото Белла була в грайливому настрої, вона посміхалася, показувала язик, і, загалом, вела себе невимушено.

За вісім годин пост знаменитості зібрав майже 200 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали, що розміщені фото в стилі 2000-х.

Дівчат називали не тільки дуже красивими, але і милими ангелами і їм зізнавалися у коханні.

"Такі красиві", Вау", "Крихітки", "Королева Белла", "Ти така класна", "Повір мені, я так сильно тебе кохаю ❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Белла Хадід дефілювала по подіуму в білому пальто з хутром і великими гудзиками. Одяг підкреслив її тонку талію і пишні груди.

Образ Хадід завершували білосніжні рукавички, сумочка і сережки.

Не можна було не звернути уваги на яскравий макіяж зірки, зокрема, червоні соковиті губи.

Раніше ми писали, що Белла Хадід з'явилася на подіумі в аскетичному, але, разом з тим, не без "перчинки" образі.

Пряме волосся, мінімум макіяжу, темно-синій наряд - блузка на гудзиках і трусики під пояс - зробили з Белли справжню, якщо не снігову, то просто королеву або царівну-несміяну.

Нагадаємо також, що Белла Хадід позувала у вельми незвичайному і відвертому вбранні. Судячи з підпису до фото, це весільна сукня. Правда на місці грудей у сукні сітка, яка повністю оголює груди моделі.

В пості Белла Хадід написала подяку дизайнерам за такий образ нареченої.

Шанувальникам сподобався новий образ моделі. Знімки зібрали понад 500 тисяч лайків. В коментарях шанувальники моделі висловлюють своє захоплення.

Нагадаємо, що Белла Хадід без білизни і сорому показала своїх соковитих "подружок": "Мрія будь-якого чоловіка".

Раніше Politeka повідомляла, що спокуслива Белла Хадід блиснула пікантними місцями в прозорому вбранні: «Чорна пантера».

Також Politeka писала, що Белла Хадід намагалася приховати ідеальне тіло під білим хутром: "Ну, просто фантастика".