37-річна російська співачка Анна Сєдокова здивувала публіку чудовим зовнішнім виглядом і першими подарунками на 8 Березня

Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжими фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала з незвичайною зачіскою і двома букетами. Так, Ганна в чорному гольфі і темних штанях тримає оригінальний букет з багетами і булочками, а також більш традиційний з трояндами оранжево-персикового відтінку. Волосся артистка заплела в декілька кіс.

Сєдокова збентежено опустила погляд, а на її обличчі заграла задоволена посмішка.

"А який букет на 8 березня вибереш ти??? Булочки 🥖🥯 або квіточки 🌹? Голосуємо! P. s. Йшов мій другий тиждень без молочки і яєць. Спасибі за подарунок", - підписала фото співачка.

За кілька годин шанувальники більш 50 000 раз поставили "сердечка", не втримавшись від полум'яних компліментів.

"Банний віник😂😂від нього найбільше користі"

"З булочками звичайно❤️"

"Квіти зів'януть а булочки смачні"

"Булочки для свиножирок, жінкам квіточки)"

"Там де коньяк з цукерками ❤️"

"Анюта ти просто 🔥🔥🔥 звичайно квіти😍"

"Яка ж хАрошенька Аннушка 👌"

"Які апетитні)"

Раніше ми повідомляли, Сєдокова відверто розповіла страшну таємницю. Артистка зізналася, що у 12 років її зґвалтували. Своїм постом Ганна вирішила стати на захист дівчат, адже вона "знає, як це, коли до тебе домагається п'яний і різкий або просто дорослий". Співачка повідомила, що їй знадобилося 25 років, щоб, нарешті, розповісти про те, що трапилося.

"Ми повинні навчитися давати ляпаса тим, хто дозволяє собі зайве. Ми повинні разом, підтримуючи один одного,дати зрозуміти, що так з нами не можна", - написала Седокова.

Пост артистки створив резонанс в Instagram.

"До чого ж це огидно, як шкода, що є такі типи( Терпіти таких мужиків не можу"; "Дуже сильний пост ✊"; "Так добре сказано, не знаю як підібрати слова щоб захопитися цими думками👍", - писали в коментарях.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

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