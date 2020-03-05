37-летняя российская певица Анна Седокова обескуражила публику изумительным внешним видом и первыми подарками на 8 Марта

Как передает Politeka.net, красотка поделилась свежими фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала с необычной прической и двумя букетами. Так, Анна в черном гольфе и темных штанах держит оригинальный букет с багетами и булочками, а также более традиционный с розами оранжево-персикового оттенка. Волосы артистка заплела в несколько кос.

Седокова смущенно опустила взгляд, а на ее лице заиграла довольная улыбка.

"А какой букет на 8 марта выберешь ты??? Булочки 🥖🥯 или цветочки 🌹? Голосуем! P.s. Шла моя вторая неделя без молочки и яиц. Спасибо за подарок", - подписала фото певица.

За несколько часов поклонники более 50 000 раз поставили "сердечки", не удержавшись от пламенных комплиментов.

"Банный веник😂😂от него больше всего пользы"

"С булочками конечно❤️"

"Цветы завянут а булочки вкусные"

"Булочки для свиножирок, женщинам цветочки)"

"Там где коньяк с конфетами ❤️"

"Анюта ты просто 🔥🔥🔥 конечно цветы😍"

"Какая же хАрошенькая Аннушка 👌"

"Какие аппетитные)"

Ранее мы сообщали, Седокова разоткровенничалась и рассказала страшную тайну. Артистка призналась, что в 12 лет ее изнасиловали. Своим постом Анна решила встать на защиту девочек, ведь она "знает, как это, когда к тебе домогается пьяный и резкий или просто взрослый". Певица сообщила, что ей понадобилось 25 лет, чтобы, наконец, рассказать о случившемся.

"Мы должны научиться давать пощечины тем, кто позволяет себе лишнее. Мы должны вместе, поддерживая друг друга,дать понять, что так с нами нельзя", - написала Седокова.

Пост артистки создал резонанс в Инстаграм.

"До чего же это противно, как жалко что есть такие типы( Терпеть таких мужиков не могу"; "Очень сильный пост ✊"; "Так хорошо сказано, не знаю как подобрать слова чтобы восхититься этими мыслями👍", - писали в комментариях.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом