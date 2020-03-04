Відома фітнес-модель Ана Чері порадувала пікантним знімком з відпочинку в одному міні-бікіні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Ти будеш щаслива – сказала життя, - але для початку я зроблю тебе сильною. Я і те, і інше, і мені добре від моєї боротьби. Бажаю всім гарного дня. І якщо вам важко, знайте – це для того, щоб ви стали сильнішими завтра», - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Чері позує в міні-бікіні, елегантно підтягуючи його руками. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Бомбезно», «неймовірна», «ідеальне тіло»,» виглядаєш просто шикарно», «ось це форми», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що знаменита фітнес-модель Ана Чері частенько показує, як тримає себе в формі - постить мотивуючі і спокусливі фото з тренувань і розповідає про своє харчування. До всього іншого, дівчина не соромиться демонструвати свою апетитну фігуру у сексуально-відвертій білизні і купальниках. Кожне її фото отримує безліч коментарів та лайків від користувачів мережі.

На цей раз вона знову повернулася до своїх улюблених фото в купальниках.

Дівчина опублікувала гарячі фото з пляжу, де з'явилася в бікіні своєї улюбленої забарвлення – леопардової. Крихітні бюстгальтер і трусики ледь прикривають спокусливе тіло зірки, демонструючи її пишні груди і тонку талію. Завершують образ чорна капелюшок, золоті ланцюжки і масивні сережки-кільця.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.